Михаил Дегтярёв остался доволен темпами развития соцобъектов в Ванино и Совгавани

Не упустил Михаил Дегтярёв по своему обыкновению и возможности пообщаться с персоналом поликлиники, в том числе с медработниками, которые приехали в Ванино по программе «Земский доктор». Так, в прошлом году, благодаря программе в Ванинскую ЦРБ трудоустроились эндоскопист и офтальмолог, а в этом году — участковый педиатр и стоматолог. Кроме того, в рамках программы «Кадры для здравоохранения» была принята на работу медсестра.