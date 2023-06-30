Михаил Дегтярёв остался доволен темпами развития соцобъектов в Ванино и Совгавани

Posted 30 июня 2023, 04:50
Published 30 июня 2023, 04:50
Modified 30 июня 2023, 04:52
Updated 30 июня 2023, 04:52
Первым делом, по пути следования в Советскую Гавань, глава региона оценил качество ремонта автодороги «Советская Гавань — Ванино», уделив при этом особое внимание подъездным путям к местному аэропорту.
Михаил Дегтярёв напомнил, что реализация масштабного проекта была запущена благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина. Также проект поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Стоимость модернизации трассы — 1,4 миллиарда рублей.
— Работы проводились при софинансировании федерального бюджета. В край дополнительно привлечено свыше 700 миллионов рублей. При проведении ремонта мы применили новую технологию. Инновационные методы позволили повысить прочность автодороги и сократить заявленные сроки, — отметил губернатор.
Сейчас важная автотрасса приведена в нормативное состояние на всём протяжении, благодаря чему доехать от Советской Гавани до Ванино теперь можно в два с лишним раза быстрее — за 15 минут вместо 40.
По прибытии в Советскую Гавань Михаил Дегтярёв посетил стадион «Спартак», реконструкция которого началась ещё в 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», однако подрядчик не справился со своими задачами и объект был законсервирован.
— Знаю, что стадион очень нужен людям. Поэтому обязательно доведем начало до конца, — заявил губернатор.
Глава региона поручил муниципальной администрации составить смену на завершение строительства и подготовить обращение в правительство края для выделения дотации.
Ещё одним объектом, который осмотрел Михаил Дегтярёв, стала площадь Победы. Здесь идёт благоустройство и создание парка имени Императора Николая. Этот проект в 2021 году стал победителем от Хабаровского края во всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды» в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек». Его реализация началась в 2022 году и должна завершиться до конца 2023 года.
— Почти 117 миллионов рублей — средства из четырех источников — направлено на благоустройство площади и парка. И уже в этом году жители города смогут насладиться комфортным отдыхом на территории более чем 24,5 тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрены зоны с лавочками для тихого отдыха, детское игровое оборудование для активных игр, аллеи для неспешных прогулок, — пояснил Михаил Дегтярёв.
Параллельно с работами по благоустройству здесь проводится модернизация городской системы водоснабжения. Это часть масштабной программы по модернизации инфраструктуры ЖКХ с привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Стоимость проекта составила свыше 590 миллионов рублей.
Капитальный ремонт системы водоснабжения Советской Гавани выполняется впервые с момента постройки. Износ сетей на некоторых участках достиг 95 процентов. Чтобы реализовать проект модернизации водоснабжения, сети были переданы в краевое ведение.
— Сейчас темп работ по реконструкции водопровода наращивается. Задачи будут выполнены в установленные сроки. Масштабная замена сетей водоснабжения города Советская Гавань позволит обеспечить качественной коммунальной услугой порядка 15 тысяч человек, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.
Программа рабочей поездки главы региона продолжилась в Ванино. Здесь Михаил Дегтярёв осмотрел мосты на дороге «Советская Гавань — Ванино». В 2022 году здесь был отремонтирован самый длинный мост через реку Хадя.
На этот год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» будут приведены в порядок ещё шест мостов и один путепровод, общая протяжённость которых составляет 566 погонных метров. На эти цели из федерального бюджета привлечено 392 миллиона рублей.
Также губернатор посетил Центральную районную больницу в Ванино. Он оценил ход и качество работ по ремонту поликлиники, которые ведутся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Объект также получил федеральное финансирование — в объеме 19 миллионов рублей.
Не упустил Михаил Дегтярёв по своему обыкновению и возможности пообщаться с персоналом поликлиники, в том числе с медработниками, которые приехали в Ванино по программе «Земский доктор». Так, в прошлом году, благодаря программе в Ванинскую ЦРБ трудоустроились эндоскопист и офтальмолог, а в этом году — участковый педиатр и стоматолог. Кроме того, в рамках программы «Кадры для здравоохранения» была принята на работу медсестра.
В настоящее время по целевому набору в Дальневосточном медицинском университете обучаются четыре студента, которые после выпуска также приедут работать в Ванино.
— Для врачей больницы мы обновили медтехнику. На 51 миллион рублей закупили 31 единицу оборудования и 5 машин скорой медицинской помощи, — отметил губернатор.
Ещё одним пунктом программы командировки губернатора в Ванинский район стал посёлок Токи. Здесь завершается строительство двух многоквартирных домов под расселение аварийного жилья. Их готовность на сегодняшний день составляет 93 процента. Квартиры здесь получат 57 семей — это 122 человека.
Глава региона оценил ход работ по монтажу внутридомовых инженерных систем и отделке помещений.
— Дома строятся с использованием новых технологий, оснащены не только приборами учёта, но и системами пожаротушения и дымоудаления. В Хабаровском крае, как и в целом по стране, взят курс на импортозамещение, и мы его успешно реализуем. Сегодня при строительстве домов используются материалы российского производства, — подчеркнул Михаил Дегтярёв.