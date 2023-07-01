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Posted 1 июля 2023, 08:22

Published 1 июля 2023, 08:22

Modified 1 июля 2023, 08:23

Updated 1 июля 2023, 08:23

Тематическое фото: два бокала с соком

Картина дня в Приморье: прикованный подросток, опухоль на теле и «стрелок»

1 июля 2023, 08:22
Фото: Midjourney. Тематическое фото: два бокала с соком
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события субботы — в обзоре «Восток-Медиа»

Прикованный подросток

Мужчина приехал решить финансовые вопросы к своему знакомому в Приморье. Он заметил его 14-летнего сына и решил приковать того к бетонной плите — следователи заинтересовали инцидентом.

Мужчина приковал подростка к бетонной трубе в Приморье
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Опухоль на теле

С момента основания Владивостока прошло 163 года — 2 июля город отметит свой день рождения. Однако, несмотря на все его красоты и быстрое благоустройство, на «теле» дальневосточной столицы все еще остались изъяны, и имя им — бараки.

Опухоль на красивом теле: что скрывает Владивосток? — фото
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«Стрелок»

Мужчина бегал по одному из муниципалитетов Приморья, размахивая предметом, похожим на пистолет. Очевидцы события обратились в полицию — момент задержания попал на видео.

Силовики «прижали» опасного стрелка в Приморье? — видео
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