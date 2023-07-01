Картина дня в Приморье: прикованный подросток, опухоль на теле и «стрелок»

Posted 1 июля 2023, 08:22
Published 1 июля 2023, 08:22
Modified 1 июля 2023, 08:23
Updated 1 июля 2023, 08:23
Мужчина приехал решить финансовые вопросы к своему знакомому в Приморье. Он заметил его 14-летнего сына и решил приковать того к бетонной плите — следователи заинтересовали инцидентом.
С момента основания Владивостока прошло 163 года — 2 июля город отметит свой день рождения. Однако, несмотря на все его красоты и быстрое благоустройство, на «теле» дальневосточной столицы все еще остались изъяны, и имя им — бараки.
Мужчина бегал по одному из муниципалитетов Приморья, размахивая предметом, похожим на пистолет. Очевидцы события обратились в полицию — момент задержания попал на видео.