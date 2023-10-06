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Posted 6 октября 2023, 01:06

Published 6 октября 2023, 01:06

Modified 6 октября 2023, 01:08

Updated 6 октября 2023, 01:08

Национальные блюда и кавердэнс: фестиваль корейской культуры пройдёт во Владивостоке

Национальные блюда и кавердэнс: фестиваль корейской культуры пройдёт во Владивостоке

6 октября 2023, 01:06
Фото: 1MI
Сюжет
Фестиваль
Фестиваль корейской культуры (12+) пройдёт 7 октября на площадке «7 сопок» во Владивостоке. Вход будет бесплатным для всех желающих.

В Агентстве международного сотрудничества Приморья сообщили, что с 12:00 гости смогут посетить интерактивную зоне KPOP Just Dance и посоревноваться с друзьями в танцах. Также можно будет пообедать корейскими блюдами в K-FOOD зоне.

Вниманию гостей предложат и потрясающую фотозону в стиле ночных улиц Кореи.

А в 15:00 на сцене Амфитеатра (возле площадки «7 сопок») состоится KPOP COVERDANCE COMPETITION In The Russian Far East. Посмотреть на выступление танцоров приглашают всех желающих.

Ранее «Восток-Медиа» писало о фестивале «Приморские муссоны», который проходил на площадках города.

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