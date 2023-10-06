Национальные блюда и кавердэнс: фестиваль корейской культуры пройдёт во Владивостоке

Posted 6 октября 2023, 01:06
Published 6 октября 2023, 01:06
Modified 6 октября 2023, 01:08
Updated 6 октября 2023, 01:08
В Агентстве международного сотрудничества Приморья сообщили, что с 12:00 гости смогут посетить интерактивную зоне KPOP Just Dance и посоревноваться с друзьями в танцах. Также можно будет пообедать корейскими блюдами в K-FOOD зоне.
Вниманию гостей предложат и потрясающую фотозону в стиле ночных улиц Кореи.
А в 15:00 на сцене Амфитеатра (возле площадки «7 сопок») состоится KPOP COVERDANCE COMPETITION In The Russian Far East. Посмотреть на выступление танцоров приглашают всех желающих.