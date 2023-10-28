Картина дня в Приморье: юбилей Артёма, темпы строительства и фото в ночи

Posted 28 октября 2023, 08:05
Published 28 октября 2023, 08:05
Modified 28 октября 2023, 08:10
Updated 28 октября 2023, 08:10
Темпы строительства будут расти
Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил лично, как в Уссурийске идёт строительство жилья для переселения из аварийного фонда. У главы края появились вопросы и претензии к ходу стройки. Теперь темпы работ будут увеличены.
Расти и хорошей, Артём
Сегодня Артём, город шахтёров и авиаторов, отмечает 85-летие! В День города его жителей поздравил с праздником глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, а накануне лучшие кавээнщики Приморья разыграли Кубок главы Артёма.
Ночное фото на документ
И так, и эдак, и в фас, и в профиль показал себя перед камерой в нацпарке «Земля леопарда» краснокнижный красавец — тигр.
Пресс-служба нацпарка предположила, что амба решил в ночи сделать фото на тигриный паспорт. И это ему удалось.