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Posted 28 октября 2023, 08:05

Published 28 октября 2023, 08:05

Modified 28 октября 2023, 08:10

Updated 28 октября 2023, 08:10

Картина дня в Приморье: юбилей Артёма, темпы строительства и фото в ночи

Картина дня в Приморье: юбилей Артёма, темпы строительства и фото в ночи

28 октября 2023, 08:05
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Последние выходные октября Приморье встречает хорошей, хотя и прохладной погодой и в целом добрыми новостями.

Темпы строительства будут расти

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил лично, как в Уссурийске идёт строительство жилья для переселения из аварийного фонда. У главы края появились вопросы и претензии к ходу стройки. Теперь темпы работ будут увеличены.

Темпы строительства домов для переселения из аварийного фонда увеличат в Приморье
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Расти и хорошей, Артём

Сегодня Артём, город шахтёров и авиаторов, отмечает 85-летие! В День города его жителей поздравил с праздником глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, а накануне лучшие кавээнщики Приморья разыграли Кубок главы Артёма.

Лучшие кавээнщики Артёма разыграли Кубок главы города — видео
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Ночное фото на документ

И так, и эдак, и в фас, и в профиль показал себя перед камерой в нацпарке «Земля леопарда» краснокнижный красавец — тигр.

Пресс-служба нацпарка предположила, что амба решил в ночи сделать фото на тигриный паспорт. И это ему удалось.

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#Новости#Общество#Артём#Картина дня#Олег Кожемяко#Приморский край#Приморье
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