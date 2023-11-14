«Хочу поспать», — сказала балерина: солисты Мариинского театра о профессии и о себе

— В этом балете танец порой сильно завуалирован, от солистов действительно требуется актёрское мастерство. Мне очень нравится эта партия, как она выстроена, очень нравится музыка. Я танцевала Царь-девицу, когда уже была в положении, но ещё об этом не знала. И к нам на спектакль пришёл Евгений Миронов, он был во Владивостоке по делам. После спектакля пришёл за кулисы, похвалил нас — и это было очень приятно! Он сказал: местами я от души смеялся. Для меня это наивысший комплимент.