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Posted 27 ноября 2023, 04:43

Published 27 ноября 2023, 04:43

Modified 31 октября, 07:32

Updated 31 октября, 07:32

Балет «Федра»

«Эх, на рыбалку бы» — сказал солист: артисты Мариинского театра о профессии и о себе

27 ноября 2023, 04:43
Фото: Илья Коротков. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра. Балет «Федра»

Приморской сцене Мариинского театра исполнилось 10 лет

Сюжет
Юбилей
10 лет назад во Владивостоке случилось самое настоящее чудо. Появился театр оперы и балета — сбылась заветная мечта тысяч поклонников искусства! Сегодня Приморская сцена Мариинского театра — неотъемлемая часть духовной жизни Приморья.

«Восток-Медиа» представляет проект «Балетные тоже люди». Это серия интервью с ведущими солистами балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Поговорим о стереотипах про балетных, о спектаклях и травмах, о жизни в театре и за его пределами…

Сегодня наш герой — Сергей Аманбаев, солист Приморской сцены Мариинского театра

Фото: Станислав Панченко. vostokmedia.com

Жизнь на 180 градусов

— Как вы попали в балет?

— Случайно. Мне было 13 лет, летние каникулы проводил у бабушки в селе. Как раз в это время директор Башкирского хореографического училища проводил набор детей — и лично ездил по Башкирии, посёлам и городам — искал одарённых ребят. Оказался в селе, где был я. Предложили участвовать в просмотре.

В то время был популярен для нас новый и необычный стиль брейк-данс, пробовал, ходил смотреть на старших ребят в танцевальный кружок, потом повторял что-то из увиденного. Вообще был пластичным, гибким, сам сумел сесть на шпагат. В общем, посмотрел на меня директор училища и задал вопрос: «Хочешь поехать в хореографическое училище?».

Скажу честно, не понял, что такое «хореографическое». А вот слово «училище» мне понравилось. Подумал, что это что-то явно покруче школы. И сказал — да.

— И вот вы приехали в Уфу и поняли, что всё это — учёба, балет — не на один год…

— Да. Когда увидел ребят в балетной форме — майка и лосины, немного испугался, всё это было чуждо, непривычно, непонятно. Две недели плакал в подушку, хотел обратно… Но… немного погодя, просто забыл, кем я был раньше, с кем дружил, как жил. Серьёзно. Мир, в который попал — увлёк, стало интересно учиться хореографии, и свои слёзы я забыл…

Единственное, о чём из прошлой жизни не забывал, — так это хоккей. Был вратарём, очень любил этот спорт, на каникулах всегда играл. До тех пор, пока вопрос не встал ребром: или — или. В хоккее нагрузка такая, что мышцы растут, а в балете чересчур объёмные мышцы — это неправильно. И я выбрал балет. Окончательно решив связать с ним свою жизнь. И было мне 14 лет.

Поскольку поступил в училище в 13 лет, а это поздновато, через год руководство решило перевести на курс выше, к ровесникам. И там нагрузка была уже намного серьёзнее. Мало того, надо было освоить программу того года, который я перескочил, словом, было тяжело. Дальше стал видеть, какой результат получается в итоге; кроме того, начал читать книги о балете, о великих танцовщиках — Рудольфе Нурееве, например. Всё это собралось в голове воедино и я понял: да, хочу быть артистом балета, балет — это моё.

— Нагрузки вас не смущали?

— Нисколько. Чем было сложнее, тем интереснее. Не у многих так, наверное, но колоссальная физическая сложность (а в третьем классе в балете начинается новая ступень — когда все комбинации мы выполняем уже, стоя не на полной стопе, а на полупальцах) меня только подхлёстывала, хотелось большего и большего. Мне очень повезло с педагогами — они были выпускницами академии имени Вагановой и сумели по-настоящему влюбить меня в балет.

— А как к вашему решению навсегда связать жизнь с балетом отнеслась ваша семья?

— Понимаете… В 13 лет я потерял маму, вскоре из жизни ушёл отчим, который заменил мне отца… Я отвечал за себя сам. И училище, скажу вам честно, спасло меня от тех проблем, от сомнительного пути, по которому мог в начале нулевых пойти 13-летней подросток, оставшийся без родителей, кучкующийся в уличных компаниях… Вы же помните, какое то было время… Я потом встречал многих знакомых — и у всех жизнь сложилась очень непросто.

Спасибо моим преподавателям, которые понимали, в какой жизненной ситуации я нахожусь, помогали. Я очень им за это благодарен.

— То есть то, что вы попали в училище, кардинально сменило направление вашей жизни?

— На 180 градусов. И я очень рад.

— С раннего возраста за свою учёбу, свои успехи вы отвечали сам…

— В целом да. Не скажу, что я был такой суперответственный подросток… Да, где-то себя заставлял, а где-то позволял себе и пофилонить. Тем более, что многое в учёбе хорошо получалось и казалось — ну можно и не напрягаться. Повторю — мне очень помогали воспитатели в училище, педагоги.

— Вы назвали бы период учёбы в училище счастливым?

— Да. Самостоятельным и счастливым.

Выпускной концертВыпускной концерт
Получение дипломаПолучение диплома
Подготовка к спектаклюПодготовка к спектаклю
Из спектакля "Щелкунчик"Из спектакля "Щелкунчик"
Выпускной концертВыпускной концерт
Выпускной концертВыпускной концерт
Выпускной концертВыпускной концерт
Выпускной концертВыпускной концерт
Училище. Урок хореографического мастерстваУчилище. Урок хореографического мастерства
Выпускной концерт. Фото: Из личного архива Сергея Аманбаева

Тянул шею, чтобы море увидеть

— В 2012 году вы окончили училище имени Нуреева и два года работали в активно гастролирующей труппе, повидали мир…

— Вообще я мечтал попасть в Мариинский театр, но это была такая мечта-золотая птица. После выпуска колебался, куда пойти — можно было и в Башкирский театр в Уфе, но сердце тянуло меня ближе к Санкт-Петербургу, к Мариинке… И тогда моя девушка Лилия Бережнова сказала: вот есть гастрольная труппа в Питере, давай попробуем. Нас приняли — и началось…

— Прилетели, репетиция, спектакль, переезд, репетиция, спектакль?

— Да. Бывало, что и по два спектакля за день, потом вечером — в автобус, едем в другой город. Так что запасались спальными мешками, да чтобы помягче, потому что спина после спектакля болит, не дай бог, защемление, а тебе завтра танцевать… Но мы были молодые, сил много, всё это легко переносилось. Зато и правда посмотрели мир. Считаю, что поступил тогда правильно.

— В 2014 году вы приехали во Владивосток, в тогда ещё Приморский театр оперы и балета…

— Да. Вместе с Лилией. Она родом из Владивостока, когда узнала, что здесь театр оперы и балета, сразу же сказала мне. Я говорю: «Что ещё есть во Владивостоке? Море, природа? Отлично! Едем». И приехали.

— Когда вы только приехали во Владивосток, какое впечатление произвёл на вас город?

— Мы прилетели 9 мая рано утром, мечтали попасть на парад, но не успели, однако всё же погуляли по центру города, где ещё продолжался праздник.

Конечно, я был взволнован и романтически настроен: море! Море! Помню, мы ехали по низководному мосту на такси и я всё тянул шею, чтобы увидеть море.

Когда приехали в город и вышли — поёжились. Было ощутимо холодно, ветрено и моросило. Романтика чуть-чуть развеялась (смеётся). Но потом увидел панораму на Золотой мост — и снова вернулось чувство, что мы в каком-то волшебном городе.

А уж когда пришло тепло, мы стали ездить на природу, я окончательно влюбился в это место.

Балет "1000 и одна ночь"Балет "1000 и одна ночь"
Балет "Баядерка"Балет "Баядерка"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет «Блудный сын»Балет «Блудный сын»
Фото: Станислав Панченко. vostokmedia.com

С Мариинкой навсегда

— Очень скоро Приморский театр стал Приморской сценой Мариинского театра — и ваша мечта танцевать в Мариинке стала явью. Вы обрадовались?

— Да! Я мечтать не мог о том, чтобы попасть в Мариинку. Во-первых, уже возраст мешал, мне было 25 лет. Во-вторых, чтобы попытаться попасть в такую труппу, надо было полностью отдаться репетициям и это шло бы в ущерб работе… А тут… Театр стал частью Мариинки! Я был безумно счастлив — и за себя, и за Лилию, и за Владивосток, ведь такой статус театра — это огромные возможности и с точки зрения постановки новых спектаклей, и с точки зрения известности.

— Вы уже побывали на гастролях на основной сцене Мариинского театра, и вашу работу очень хвалили петербурские критики…

— И это счастье!

— Можно ли сказать, что свою профессиональную жизнь вы сейчас связываете именно с Приморской сценой Мариинского театра?

— Да. У нас в труппе очень доброжелательная, очень тёплая рабочая атмосфера — и это несмотря на то, что во Владивосток слетаются выпускники из училищ со всей России. Но здесь они собираются в единый, очень здоровый коллектив, профессиональный и требующий от каждого максимальной отдачи. У нас царит рабочая атмосфера и аура искусства. И это главное.

— Ощущаете ли вы некую ответственность — как солист Приморской сцены Мариинского театра — по отношению к более молодым коллегам, например?

— Разумеется. Солист — это породистость, это академизм, это сила, и в каком-то смысле — образец для других. На солиста все смотрят. И в какой бы ты партии не вышел, ты должен выложиться на все сто, показать такое мастерство, чтобы на тебя хотелось равняться. И в поведении за кулисами, вне театра ты тоже должен быть образцом.

— Балетные рано уходят на пенсию — такая работа. Вы задумывались над тем, что впереди?

— Я бы хотел танцевать максимально долго, в классических партиях, например, в характерных. И для этого я каждый день работаю над собой, над своим телом. Даже в отпуске, пусть и не так сильно, но обязательно.

А в перспективе хотел бы работать с детьми. Это очень сложно, но… Дети — самое главное, помочь им стать на ноги, найти правильный путь в жизни — это важно. В своё время так помогли мне.

Весь в золоте на сцене

— Есть ли спектакль, который ещё не поставлен на Приморской сцене, о котором вы мечтаете?

— Есть парочка. «Шопениана», я думаю, подошла бы нашему театру, потому что приморский зритель уже подготовлен к классическим балетам. Может быть, ещё «Спартак» — какому мальчишке не хочется станцевать такого героя?

— Тяжело поднимать балерину?

(смеётся) — Это зависит, например, от партии, которую ты танцуешь. Есть те, где сложность идёт по нарастающей, поддержки всё выше и выше, а элементы всё сложнее и сложнее. Тогда да, под конец, бывает, устаёшь.

И тут важно ежедневно давать нагрузку на плечи, на руки, чтобы они были крепкими. Но здесь важно не переусердствовать, потому что все в фигуре танцора должно быть гармонично. Есть и такие, кому по сложению, по структуре тела идут бугры мышц на руках. Но далеко не всем.

— А падать приходилось на сцене?

(смеётся) — Приходилось. И на премьере тоже. Ещё до приезда во Владивосток у меня такое было… В самом конце спектакля… До сих пор помню.

Да и здесь, уже на сцене родного театра… Танцевал партию Шута в «Лебедином озере» (6+) — и упал. Вскочил, конечно, тут же. А в руках у меня, как и положено в этой партии, был бубен, я сразу почему-то в него ударил… И продолжил танцевать. Потом говорю ребятам: видели, я упал? А они: мы не заметили! Как так? А потом я понял, что это же партия Шута, и всем, кроме меня, показалось, что так оно и должно быть. Шут же…

— У вас большое количество партий, причём в очень разных балетах. Вот, например, «Конёк-Горбунок» (6+), на мой взгляд, балет, где от артиста требуется именно актёрская игра — в неменьшей степени, чем мастерство танцовщика.

— Да. Когда приехали педагоги ставить этот балет, меня назначили сразу на три партии — одного из коней, Спальника и Ивана. Мне очень сложно давались и Иван, и Спальник. Потому что много актёрской игры, жестов, движений рук, которыми выражалась связь между персонажами. Мы с Лилией до полуночи и перед зеркалом, и записывая на телефон, отрабатывали положение кистей, головы… Партия далась нелегко, но премьера прошла на ура!

— Я видела вас в танце Золотого божка в «Баядерке» (12+), на мой взгляд, эта партия — просто пасхальное яичко, великолепна и изумительна…

— Спасибо. Да, тоже непростой номер. Во-первых, тут нельзя дышать ртом. Совсем. Оно вообще не рекомендуется на сцене ртом дышать, но бывает, случается. А в этом номере — ни в коем случае! Ведь это — статуя бога, лицо полностью бесстрастно и закрыто. И движения должны быть именно такими, как у статуи, завораживающими и в то же время очень гладкими, пластичными.

— А то, что вы весь покрыты золотой краской?

— Мне повезло (смеётся). Номер несколько артистов готовили, и на них первые эксперименты с краской проводились. Мне уже досталась та, что была признана самой подходящей. Но и то — я её 40 минут смывал потом.

— Оперные солисты рассказывали: иногда режиссёр или художник по костюмам такое придумает, что жизнь мёдом не кажется. А балетным приходится сталкиваться, например, с неудобными костюмами?

— Было дело. В «Жар-Птице» (6+) я танцую Кащея. Его костюм тяжеловат за счёт разных вставок, килограмма два весит. Немного? Но сначала надо привыкнуть к тому, что на тебе лишних два килограмма. К тому же в нём очень жарко. Но… Жаловаться не надо! Просто репетируй, привыкай, а потом выходи на сцену так, словно ты и не испытываешь дискомфорта. Главный закон театра: зритель не должен замечать, тяжело артисту или нет. Артист балета должен порхать, как перышко. И за этим стоит огромный труд!

Балет «Блудный сын»Балет «Блудный сын»
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет "Блудный сын"Балет "Блудный сын"
Балет «Блудный сын». Фото: Наталья Макогонова. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра

Куда же без десерта?

— Вы уже 10 лет во Владивостоке. Полюбили город?

— Да! Иначе невозможно. Лилия показала мне прелесть приморской природы — Аскольд, Триозёрье, другие изумительные места… А в море, в купания я влюбился сам. Вот парусный спорт, которым Лилия увлекается, я долго не мог принять, было как-то дискомфортно от мысли о выходе в море… А потом… Потом появилась любовь к рыбалке. На катере с друзьями или просто с удочкой с берега. Замечательно!

— Существует немало стереотипов об артистах балета. Один из самых частых — диета. Два яблока в день и кусочек шпината…

— Наверное, есть такие, кто на самом деле так питается, но это уже скорее фанатизм. Жить без мяса — и откуда тогда брать энергию для работы? Ведь у нас повышенная отдача энергии — я за спектакль могу два килограмма скинуть. Их же нужно набирать, причём правильно — нормальным питанием, здоровой пищей, а не лежанием на диване.

Так что моя еда — мясо, курица, рыба, овощи, без них никуда. Обычная наша с Лилией еда, из простого, когда приходишь после спектакля: курица с картошкой в духовке и салат. Вкусно и просто, и питательно. Белок перед сном и зелень — обязательно.

— А сладкое вы любите?

— Да. Куда же без десерта. Но с пониманием: лишнего не надо.

— Ещё один стереотип: балет — работа через боль.

— Да, это так и есть. Становление артиста — это переход от более лёгкой партии к более сложной, это увеличение нагрузок, когда болит всё тело, а возможности передохнуть просто нет. Приходилось танцевать с растяжениями, с травмами, потому что если не ты, то другой, а отдавать партию, которую ты готовил долго и упорно, не хочется. Или — это очень часто бывает у балерин, — когда на ногах появляются мозоли. И они танцуют, преодолевая эту боль, пока мозоли не станут каменными. Так что умение терпеть, по-спартански преодолевая себя, — это у балетных в крови.

— И самый, наверное, частый стереотип о жизни балетных — коварство и подлость, процветающие в этой среде. Стекло в пуанты, клей в костюм… Каждый фильм о балете, каждый сериал без этого не обходится.

— Увы, я знал такие примеры. Давно. Сейчас, поверьте, поколение уже растёт и приходит в театр другое. У них другая установка: стать первым не за счёт подлости, а за счёт здравой конкуренции, за счёт своих способностей. Докажи, что ты лучший своей работой.

— Балетным свойственны перфекционизм, стремление быть первым всегда?

— Это воспитывают в нас с училища, в разумных пределах, конечно. Ты должен стремиться всегда быть лучшим — лучше самого себя. Артист балета должен стремиться к идеалу. Особенно у ведущих солистов — породистость быть должна, такая, чтобы и зритель видел и оценил. Максимально дисциплинированным и собранным необходимо быть.

— Ещё один стереотип о людях искусства даже, не только о балетных — полная хозяйственная беспомощность. Вбить гвоздь и починить кран — можете?

— Могу. Но в выходной день. Хотя его мы чаще всего проводим, лёжа на диване, разве что быстро на машине или на автобусе съездишь по делам, — и домой. На диван (смеётся). Так что лучше, наверное, вызвать мастера. Но! Мужчина всё же есть мужчина и какие-то азы хозяйственности он обязан уметь. Так что кран починю, а вот холодильник — предоставлю специалисту.

— Хватает ли у вас времени на хобби? Или работа забирает вас целиком?

— Наша работа — это с утра до ночи. Но… Лилия вот и рисует, и вышивает. И любит фотографию. Вот и я этим искусством увлёкся. На что-то ещё времени не хватает. На первом плане — работа, потому что много ещё не сделано в моей профессии и очень хочется многое успеть.

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Репетиция. Фото: Илья Коротков. Предоставлено пресс-службой Приморской сцены Мариинского театра
#Новости#Спецпроекты#Культура#Владивосток#Юбилей#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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