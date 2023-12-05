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Posted 5 декабря 2023, 11:22

Published 5 декабря 2023, 11:22

Modified 5 декабря 2023, 11:24

Updated 5 декабря 2023, 11:24

БНА «Траст» за 1,2 млрд рублей продал «Костромской завод строительных материалов»

БНА «Траст» за 1,2 млрд рублей продал «Костромской завод строительных материалов»

5 декабря 2023, 11:22
Фото: 1MI.
Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделку по продаже ГК «Костромской завод строительных материалов» (КЗСМ). Стоимость актива, куда входят 100% долей ООО «КЗСМ» и все права требования к АО «Интегропром», составила 1,2 млрд рублей. Новым владельцем стало ООО «Силикатная компания».

Торги прошли на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Костромской завод строительных материалов — крупнейший в Восточной Европе и один из крупнейших в ЦФО производителей газосиликатных блоков под узнаваемой торговой маркой Thermocube. Завод построен «под ключ» в 2009 году. Производственные мощности расположены в Костроме. Ассортимент продукции включает широкую линейку газобетонных блоков, а также реализацию сопутствующих клеящих составов для них. Фактическая мощность производства составляет 219 тыс. м3 блоков в год. Предприятие работает на немецком оборудовании. Производственный комплекс расположен на земельном участке в 11 га, находящемся в собственности, площадь зданий — 20 тыс. м2.

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