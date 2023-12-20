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Posted 20 декабря 2023, 00:21

Published 20 декабря 2023, 00:21

Modified 20 декабря 2023, 07:28

Updated 20 декабря 2023, 07:28

Детей пришлось спасать — в многоэтажке Владивостока вспыхнул пожар

Спасали детей: едкий дым заполонил подъезд многоэтажки во Владивостоке — подробности

20 декабря 2023, 00:21
Фото: 1MI.

Детей пришлось спасать — в многоэтажке Владивостока вспыхнул пожар

Сюжет
Пожар
Серьёзный пожар случился ночью 19 декабря во Владивостоке в многоэтажке на улице Морозова. Но благодаря усилиям пожарных обошлось без жертв.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю, сообщение о пожаре в девятиэтажке пришло в 21.08, через девять минут на месте уже работали пожарные расчёты.

Оказалось, что горел мусор, при этом в доме было сильное задымление, жильцы задыхались от едкого запаха.

— Звеньями газодымозащитной службы 1, 3 и 10 пожарно-спасательных частей 2-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств было спасено шесть человек, в том числе трое детей, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Приморью. — Всего в тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.

Огнём в доме на улице Морозова повреждён подъезд — примерно шесть квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о пожаре на улице Нейбута.

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#Новости#Дальний Восток#Пожар#МЧС#Владивосток#Приморский край#Пострадавшие#Приморье#Происшествия
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