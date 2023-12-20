Спасали детей: едкий дым заполонил подъезд многоэтажки во Владивостоке — подробности

Posted 20 декабря 2023, 00:21
Published 20 декабря 2023, 00:21
Modified 20 декабря 2023, 07:28
Updated 20 декабря 2023, 07:28
Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю, сообщение о пожаре в девятиэтажке пришло в 21.08, через девять минут на месте уже работали пожарные расчёты.
Оказалось, что горел мусор, при этом в доме было сильное задымление, жильцы задыхались от едкого запаха.
— Звеньями газодымозащитной службы 1, 3 и 10 пожарно-спасательных частей 2-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств было спасено шесть человек, в том числе трое детей, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Приморью. — Всего в тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.
Огнём в доме на улице Морозова повреждён подъезд — примерно шесть квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о пожаре на улице Нейбута.