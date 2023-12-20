Спасали детей: едкий дым заполонил подъезд многоэтажки во Владивостоке — подробности

— Звеньями газодымозащитной службы 1, 3 и 10 пожарно-спасательных частей 2-го пожарно-спасательного отряда при помощи спасательных устройств было спасено шесть человек, в том числе трое детей, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Приморью. — Всего в тушении было задействовано пять единиц пожарной техники и 22 человека личного состава.