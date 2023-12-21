Ужас на дорогах: машина ушла в кювет в массовом ДТП в Приморье — видео

Posted 21 декабря 2023, 10:23
Published 21 декабря 2023, 10:23
Modified 21 декабря 2023, 10:27
Updated 21 декабря 2023, 10:27
В Партизанском округеа было зарегистрировано серьезное ДТП, в котором пострадали не менее пяти автомобилей. ЧП произошло перед селом Владимиро-Александровское. Одно из транспортных средств получило значительные повреждения и выбросило в кювет, остальные оказались разбросаны по дороге.
Из-за этого столкновения осталась доступной только одна полоса для движения. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.