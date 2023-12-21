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Posted 21 декабря 2023, 10:23

Published 21 декабря 2023, 10:23

Modified 21 декабря 2023, 10:27

Updated 21 декабря 2023, 10:27

Ужас на дорогах: машина ушла в кювет в массовом ДТП в Приморье — видео

Ужас на дорогах: машина ушла в кювет в массовом ДТП в Приморье — видео

21 декабря 2023, 10:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Ограничение движения
Не менее пяти автомобилей попали в массовое ДТП перед селом Владимиро-Александровское в Партизанском районе Приморья. Одно авто получило серьёзные повреждено и улетело в кювет, а остальные скопились на дороге, приводя к образованию пробки и ограничению движения.

В Партизанском округеа было зарегистрировано серьезное ДТП, в котором пострадали не менее пяти автомобилей. ЧП произошло перед селом Владимиро-Александровское. Одно из транспортных средств получило значительные повреждения и выбросило в кювет, остальные оказались разбросаны по дороге.

Из-за этого столкновения осталась доступной только одна полоса для движения. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.

#Видео#Ограничение движения#Пробка#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
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