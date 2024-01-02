vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января 2024, 04:51

Published 2 января 2024, 04:51

Modified 2 января 2024, 04:53

Updated 2 января 2024, 04:53

Минимальный размер зарплаты увеличили в Приморье

Повысили сразу на три тысячи: МРОТ индексировали в Приморье

2 января 2024, 04:51
Фото: 1MI.

Минимальный размер зарплаты увеличили в Приморье

Сюжет
Цены
С первого дня нового года минимальный размер оплаты труда в Приморье увеличился на 18,5 процента. Такое изменение скажется, в первую очередь, на размере зарплат и социальных пособий.

В министерстве труда и социальной защиты Приморского края уточнили, что с 1 января 2024 года МРОТ составит уже 19 242 рубля без учета районного коэффициента и процентных надбавок.

«Прибавка составит не менее трех тысяч рублей. Отметим, МРОТ влияет не только на зарплаты, но и пособия по беременности и родам, по уходу за детьми, больничные листы и прочие выплаты», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, МРОТ — нижняя граница официальной заработной платы за месяц, которую работодатели обязаны выплачивать сотруднику на полной ставке. Этот показатель указан до вычета НДФЛ и других удержаний.

Закон об увеличении МРОТ на 18,5 процента в ноябре 2023 года подписал Президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к документу отмечается, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 1 января 2024 года в России произойдет рост цен.

Каждый год одно и то же: что подорожает с 1 января 2024 года в России
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Россия#Владимир Путин#Владивосток#Зарплата#Цены#МРОТ#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика