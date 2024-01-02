Повысили сразу на три тысячи: МРОТ индексировали в Приморье

Posted 2 января 2024, 04:51
Published 2 января 2024, 04:51
Modified 2 января 2024, 04:53
Updated 2 января 2024, 04:53
В министерстве труда и социальной защиты Приморского края уточнили, что с 1 января 2024 года МРОТ составит уже 19 242 рубля без учета районного коэффициента и процентных надбавок.
«Прибавка составит не менее трех тысяч рублей. Отметим, МРОТ влияет не только на зарплаты, но и пособия по беременности и родам, по уходу за детьми, больничные листы и прочие выплаты», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, МРОТ — нижняя граница официальной заработной платы за месяц, которую работодатели обязаны выплачивать сотруднику на полной ставке. Этот показатель указан до вычета НДФЛ и других удержаний.
Закон об увеличении МРОТ на 18,5 процента в ноябре 2023 года подписал Президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к документу отмечается, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 1 января 2024 года в России произойдет рост цен.