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Posted 3 января 2024, 01:01

Published 3 января 2024, 01:01

Modified 3 января 2024, 01:03

Updated 3 января 2024, 01:03

Не допустили трагедии: 8 человек, в том числе и ребенок спасены из пожара в Приморье

Не допустили трагедии: 8 человек, в том числе и ребенок спасены из пожара в Приморье

3 января 2024, 01:01
Фото: 1MI. Midjourney.
Сюжет
Пожар
Благодаря оперативным действиям огнеборцев МЧС России 8 человек были спасены из пожара в Большом Камне.

8 человек были спасены огнеборцами МЧС России на пожаре в городе Большой Камень. В ночь на 3 января, в 02.28, поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Маслакова. Огнеборцы прибыли через 3 минуты после вызова.

По прибытии пожарных на место происшествия из окна на 4 этаже уже вырывался дым. На кухне общего пользования горели диван и стиральные машинки.

Используя автолестницу, огнеборцы эвакуировали 8 человек из квартир на 4 этаже, включая одного ребенка. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных специального управления федеральной противопожарной службы №25 МЧС России удалось предотвратить трагедию.

В результате пожара повреждено помещение кухни на площади около 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На тушение происшествия было задействовано 6 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава.

#Новости#Пожар#МЧС России#Квартиры#Ребенок#Большой Камень#Приморский край#Приморье#Происшествия#Огнеборцы
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