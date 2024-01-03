Не допустили трагедии: 8 человек, в том числе и ребенок спасены из пожара в Приморье

8 человек были спасены огнеборцами МЧС России на пожаре в городе Большой Камень. В ночь на 3 января, в 02.28, поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Маслакова. Огнеборцы прибыли через 3 минуты после вызова.