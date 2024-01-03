Не допустили трагедии: 8 человек, в том числе и ребенок спасены из пожара в Приморье

Posted 3 января 2024, 01:01
Published 3 января 2024, 01:01
Modified 3 января 2024, 01:03
Updated 3 января 2024, 01:03
8 человек были спасены огнеборцами МЧС России на пожаре в городе Большой Камень. В ночь на 3 января, в 02.28, поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Маслакова. Огнеборцы прибыли через 3 минуты после вызова.
По прибытии пожарных на место происшествия из окна на 4 этаже уже вырывался дым. На кухне общего пользования горели диван и стиральные машинки.
Используя автолестницу, огнеборцы эвакуировали 8 человек из квартир на 4 этаже, включая одного ребенка. Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных специального управления федеральной противопожарной службы №25 МЧС России удалось предотвратить трагедию.
В результате пожара повреждено помещение кухни на площади около 5 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На тушение происшествия было задействовано 6 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава.