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Posted 3 января 2024, 00:43

Published 3 января 2024, 00:43

Modified 3 января 2024, 00:45

Updated 3 января 2024, 00:45

Семейная ссора едва не стала самой последней для жительницы Приморья

Обиженный пироман хуже пьяницы — житель Приморья ответит за поджог

3 января 2024, 00:43
Фото: 1MI. Midjourney.

Семейная ссора едва не стала самой последней для жительницы Приморья

Сюжет
Суд
Житель Приморского края, будучи в состоянии алкогольного опьянения учинил ссору, в ходе которой устроил поджог. Теперь в «делах семейных» будет разбираться суд.

Перед судом предстанет житель Приморского края, обвиняемый в поджоге.

Следственное подразделение отдела МВД России по Октябрьскому округу завершило расследование уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».

Обвиняемый в этом деле — 44-летний местный житель.

По данным следствия, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с своей сожительницей. В результате спора он решил нанести ущерб половику, который находился около входной двери на веранде дома, расположенного в селе Струговка. Мужчина поджег половик и скрылся с места происшествия. Огонь перекинулся на дверь, что привело к материальному ущербу в размере 7800 рублей.

Злоумышленника задержали полицейские. Выяснилось, что он ранее судимый и не имел постоянного места работы.

Расследование завершено, и уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Подсудимому может быть назначено лишение свободы на срок до 5 лет.

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