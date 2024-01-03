Обиженный пироман хуже пьяницы — житель Приморья ответит за поджог

По данным следствия, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с своей сожительницей. В результате спора он решил нанести ущерб половику, который находился около входной двери на веранде дома, расположенного в селе Струговка. Мужчина поджег половик и скрылся с места происшествия. Огонь перекинулся на дверь, что привело к материальному ущербу в размере 7800 рублей.