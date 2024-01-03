Обиженный пироман хуже пьяницы — житель Приморья ответит за поджог

Posted 3 января 2024, 00:43
Published 3 января 2024, 00:43
Modified 3 января 2024, 00:45
Updated 3 января 2024, 00:45
Перед судом предстанет житель Приморского края, обвиняемый в поджоге.
Следственное подразделение отдела МВД России по Октябрьскому округу завершило расследование уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога».
Обвиняемый в этом деле — 44-летний местный житель.
По данным следствия, злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, вступил в конфликт с своей сожительницей. В результате спора он решил нанести ущерб половику, который находился около входной двери на веранде дома, расположенного в селе Струговка. Мужчина поджег половик и скрылся с места происшествия. Огонь перекинулся на дверь, что привело к материальному ущербу в размере 7800 рублей.
Злоумышленника задержали полицейские. Выяснилось, что он ранее судимый и не имел постоянного места работы.
Расследование завершено, и уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.
Подсудимому может быть назначено лишение свободы на срок до 5 лет.