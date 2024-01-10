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Posted 10 января 2024, 19:54

Published 10 января 2024, 19:54

Modified 10 января 2024, 19:56

Updated 10 января 2024, 19:56

Мастер груминга из Кузбасса поделилась фото остриженных котов

Мастер груминга из Кузбасса поделилась фото остриженных котов

10 января 2024, 19:54
Фото: Midjourney.
Грумер из Кузбасса показала на сайте объявлений подборку стрижек для котов, включающую фантазийные прически в виде льва, пуделя, дракона и узоров-лабиринтов, при этом она утверждает, что стрижет без наркоза и имеет опыт работы с агрессивными животными.

В Кузбассе мастер груминга поделилась коллекцией фотографий, на которых коты предстали в удивительных прическах.

Как пишет sibdepo.ru, животные, очевидно, не осознают, что с ними произошло. Девушка из Новокузнецка выложила свою работу на сайте объявлений и продемонстрировала несколько снимков, на которых коты были оформлены в стиле льва, пуделя, дракона и даже с лабиринтом на спине. Она уверяет, что не рискует здоровьем питомцев и проводит стрижки без использования наркоза.

Её опыт работы с агрессивными и запущенными животными также впечатляет. Стоит отметить, что на большинстве фотографий видно, что животные удивлены изменениями в своей шерсти, а на некоторых даже можно увидеть некоторое оскорбление.

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