Мастер груминга из Кузбасса поделилась фото остриженных котов

Posted 10 января 2024, 19:54
Published 10 января 2024, 19:54
Modified 10 января 2024, 19:56
Updated 10 января 2024, 19:56
В Кузбассе мастер груминга поделилась коллекцией фотографий, на которых коты предстали в удивительных прическах.
Как пишет sibdepo.ru, животные, очевидно, не осознают, что с ними произошло. Девушка из Новокузнецка выложила свою работу на сайте объявлений и продемонстрировала несколько снимков, на которых коты были оформлены в стиле льва, пуделя, дракона и даже с лабиринтом на спине. Она уверяет, что не рискует здоровьем питомцев и проводит стрижки без использования наркоза.
Её опыт работы с агрессивными и запущенными животными также впечатляет. Стоит отметить, что на большинстве фотографий видно, что животные удивлены изменениями в своей шерсти, а на некоторых даже можно увидеть некоторое оскорбление.