Мастер груминга из Кузбасса поделилась фото остриженных котов

Как пишет sibdepo.ru, животные, очевидно, не осознают, что с ними произошло. Девушка из Новокузнецка выложила свою работу на сайте объявлений и продемонстрировала несколько снимков, на которых коты были оформлены в стиле льва, пуделя, дракона и даже с лабиринтом на спине. Она уверяет, что не рискует здоровьем питомцев и проводит стрижки без использования наркоза.