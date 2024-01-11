Первая часть подписей в поддержку Владимира Путина доставлена из Хабкрая в Москву

Как уточнили «Восток-Медиа» в центральном штабе кандидата, 10 января, вместе с Хабаровским краем, поступили также документы из Якутии, Бурятии, Еврейской автономии, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского и Приморского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской области. Кстати, подписные листы были доставлены в Центральный избирательный штаб в Москве как раз накануне визита Владимира Путина в Хабаровский край, который стал одним из первых регионов, куда глава государства направился в рабочие поездки по субъектам в новом году. И это действительно символично в сегодняшних условиях. Хабаровский край является промышленным, туристическим, образовательным, логистическим центром Дальнего Востока и визит Владимира Путина именно в этот регион в очередной раз подчёркивает его стратегическую важность для всей страны.