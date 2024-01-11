Первая часть подписей в поддержку Владимира Путина доставлена из Хабкрая в Москву

Posted 11 января 2024, 03:29
Published 11 января 2024, 03:29
Modified 11 января 2024, 03:31
Updated 11 января 2024, 03:31
Волонтеры регионального избирательного штаба совместно с активистами «Единой России» передали подписные листы на проверку. Вместе с Хабаровским краем подписи 10 января доставили и другие дальневосточные регионы.
«Для того, чтобы доставить все собранные подписи с Дальнего Востока в Москву, был проделан долгий путь, но останавливаться никто из нас не собирается. Мы передали лишь первую партию подписных листов, работа пунктов сбора продолжается, поэтому все желающие еще смогут оставить свою подпись, посетив специальные пункты сбора», — отметил волонтер из Хабаровского края Евгений Солоненко.
Как уточнили «Восток-Медиа» в центральном штабе кандидата, 10 января, вместе с Хабаровским краем, поступили также документы из Якутии, Бурятии, Еврейской автономии, Чукотского автономного округа, Забайкальского, Камчатского и Приморского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Нижегородской области. Кстати, подписные листы были доставлены в Центральный избирательный штаб в Москве как раз накануне визита Владимира Путина в Хабаровский край, который стал одним из первых регионов, куда глава государства направился в рабочие поездки по субъектам в новом году. И это действительно символично в сегодняшних условиях. Хабаровский край является промышленным, туристическим, образовательным, логистическим центром Дальнего Востока и визит Владимира Путина именно в этот регион в очередной раз подчёркивает его стратегическую важность для всей страны.
Уже сегодня озвучивается, что количество подписей в поддержку Путина далеко перевалило за установленное законом в 300 тысяч, и составило сегодня более 1,3 миллиона подписей. Однако работа пунктов сбора продолжится вплоть до конца января, поэтому окончательное число собранных подписей станет известно только после завершения работы пунктов сбора.
Ранее в штаб кандидата были доставлены подписи из 77 регионов России. После визита в Москву представителей дальневосточных регионов, как сообщили на сайте Владимира Путина, все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии подписей.
Подсчет и проверка привезенных подписных листов продолжаются.
Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трех кандидатов для участия в выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Это Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов.