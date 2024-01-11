Предприниматели оформят 50 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства

Согласно комментарию гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в число функций «зонтичных» поручительств входит повышение доступности выдаваемых в кредит предпринимателям средств, чтобы обеспечить дополнительное развитие бизнеса. Доступность льготного финансирования в данном случае является приоритетной необходимостью МСП, что показывают запросы предпринимателей. При этом Корпорации МСП при поддержке Минэкономразвития удалось собрать сведения о том, что получатели финансовой поддержки от государства в шесть раз реже закрывают свой бизнес по истечении трех лет. А год спустя после ее получения они показывают более высокие достижения относительно тех, кто не стал прибегать к подобной мере поддержки. Исаевич отмечает, что именно финансовая поддержка серьезно влияет на развитие такой отрасли, как МСП, и обеспечивает более высокую доступность заемного финансирования.