Предприниматели оформят 50 млрд рублей кредитов под «зонтичные» поручительства

Posted 11 января 2024, 08:37
Published 11 января 2024, 08:37
Modified 11 января 2024, 08:39
Updated 11 января 2024, 08:39
Поручительства для малого и среднего бизнеса предлагаются бесплатно 19 банками в стране, сообщает ria.ru.
Согласно комментарию гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в число функций «зонтичных» поручительств входит повышение доступности выдаваемых в кредит предпринимателям средств, чтобы обеспечить дополнительное развитие бизнеса. Доступность льготного финансирования в данном случае является приоритетной необходимостью МСП, что показывают запросы предпринимателей. При этом Корпорации МСП при поддержке Минэкономразвития удалось собрать сведения о том, что получатели финансовой поддержки от государства в шесть раз реже закрывают свой бизнес по истечении трех лет. А год спустя после ее получения они показывают более высокие достижения относительно тех, кто не стал прибегать к подобной мере поддержки. Исаевич отмечает, что именно финансовая поддержка серьезно влияет на развитие такой отрасли, как МСП, и обеспечивает более высокую доступность заемного финансирования.
Важно учитывать, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП способны покрыть до половины от общего объема банковского кредита и позволяют выдать его предпринимателю даже если он не предоставляет необходимый залог. Максимальный размер одного поручительства может составлять 1 миллиард рублей, а максимальный срок равняется 15 годам. «Зонтичный» механизм может применяться для обеспечения по кредитам организаций МСП на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
Механизм «зонтичных» поручительств начал работать в 2021 году в рамках выполнения поручения главы государства. Он относится к нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», куратором которого назначен первый российский вице-премьер Андрей Белоусов.