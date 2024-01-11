Владимир Путин обсудит будущее погранпереходов ДФО с губернатором Хабаровского края

Президент с позицией предпринимателя согласился и заявил, что для бизнеса любые лишние километры при транспортировке продукции влекут за собой дополнительные затраты, а это затем включается в конечную цену товаров. По его словам, он обсудит этот вопрос с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в ходе очной встречи.