Владимир Путин обсудит будущее погранпереходов ДФО с губернатором Хабаровского края

Posted 11 января 2024, 08:30
Published 11 января 2024, 08:30
Modified 11 января 2024, 08:32
Updated 11 января 2024, 08:32
Статус территорий опережающего развития могут присвоить погранпереходам всего Дальнего Востока. Такую возможность допустил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос генерального директора компании «Технониколь» Алексея Яковлева. Бизнесмен обратил внимание главы государства на недостаточную развитость тех пограничных переходов через границу России и Китая, которые находятся в Хабаровском крае. По его словам, длинное логистическое плечо влечет за собой удорожание всех местных товаров, поставляемых на экспорт в Китай.
Президент с позицией предпринимателя согласился и заявил, что для бизнеса любые лишние километры при транспортировке продукции влекут за собой дополнительные затраты, а это затем включается в конечную цену товаров. По его словам, он обсудит этот вопрос с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым в ходе очной встречи.
«Что касается логистики, то, безусловно, это точно надо делать. Зачем везти куда-то там в Приморский край или в Благовещенск? Конечно, надо сделать. Мы с губернатором пообсуждаем сейчас на отдельной встрече.
Если из-за логистики там наценка возникает, ее надо убирать. Надо поговорить по поводу того, чтобы вообще территории, которые можно было бы использовать для расширения этих логистических пунктов, пункты пропуска, реестр можно сделать», — отметил глава государства.
Владимир Путин дал поручение правительству России проработать возможность распространения преференциального режима территорий опережающего развития на все дальневосточные пункты пропуска через государственную границу России и всю местную логистическую инфраструктуру.
Отметим, что инициатива ввести на Дальнем Востоке беспрецедентные меры господдержки населения и бизнеса принадлежит именно Владимиру Путину. В планах Президента подтянуть уровень и качество жизни на Дальнем Востоке до уровня европейской части России. За 10 лет с момента объявления Дальнего Востока приоритетом в президентской политике в 21 веке социально-экономическая ситуация от Байкала до Чукотки кардинально изменилась.