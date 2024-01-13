Губернатор встретился с СВО бойцами и их близкими в Штабе поддержи Приморья

Posted 13 января 2024, 06:40
Published 13 января 2024, 06:40
Modified 13 января 2024, 06:43
Updated 13 января 2024, 06:43
Также на встрече присутствовали представители министерства обороны России. Все ведомства и губернатор встретились с семьями бойцов СВО, получивших ранения в ходе боевых операций. 13 января 2014 года в штабе собрались более 40 человек.
Инициатором встречи выступили активисты комитета семей воинов Отечества по Приморскому краю и благотворительного фонда «Надежный тыл». Руководитель общественных организаций Алена Штыбина рассказала, что главная цель встречи — укрепление взаимопонимания и взаимодействия государственных и армейских структур во всем, что касается лечения, реабилитации и адаптации бойцов СВО, получившим ранения.
— В комитет воинов отечества и фонд поступают вопросы от раненных бойцов. Зачастую они касаются вопросов прохождения лечения бойцов СВО. Схема «передачи» пациентов в гражданские клиники недостаточно отработана, хотя премьер Мишустин неоднократно озвучивал, что раненные ребята могут лечиться в государственных медицинских учреждениях. Особенно такая нестыковка значима, когда дело идет о сложных ранениях. В то же время важность реабилитация демобилизованных военнослужащих в региональных медицинских центрах обозначил глава государства Владимир Путин в ходе прошедшей прямой линии.
Со своими вопросами к собравшимся обратились и сами участники СВО и члены их семей. Пятеро озвучили свои вопросы лично, а трое попросили о консультации по видеосвязи. Все обратившиеся получили подробные и внятные рекомендации, касающиеся дальнейших действий в правовом поле. Также представители Министерства обороны, в частности военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, ответил на вопросы председателя ассоциации юристов Приморского края Евгения Рябова. После окончания встречи специалисты провели личные консультации для воинов СВО.
Александр Хлебудин, боец 155 дивизии, раненный в мае 2022 года, на встречу прибыл в инвалидной коляске. Александр перенес две операции, в военно-морском госпитале с ним работали лучшие нейрохирурги ДВФУ, часть утерянных функций организма удалось восстановить. Боец и его семья уверены, что дальнейшая реабилитация поставит на ноги воина.
— Мы с женой пришли узнать, возможно ли расширение спектра реабилитационных мероприятий, какие нам доступны, в какие клиники и структуры могут обращаться такие семьи как наша. Я получил ответы на все свои вопросы.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил эффективность формата, при котором за одним столом собираются представители минобороны, органов государственной власти, министерств здравоохранения и соцзащиты. Так можно быстрее разобрать возникающие проблемы, найти решения, а самое главное — дальнейшие алгоритмы действий.
— Мы всегда готовы поддержать наших бойцов, и тех, что стоят на боевых рубежах, так и вернувшихся домой, позаботиться о них и их близких. Для всех нас сейчас очень важный этап. Надо выдержать ту войну, которую нам объявили. Наши защитники — пример для каждого из нас. Ребята должны знать, что у них надежный тыл.
Напомним, власти Приморского края оказывают семьям участников СВО всестороннюю поддержку. Забота о близких защитников Родины — приоритетная задача для государства. Большое внимание оказывается и самим бойцам, находящимся на СВО. По поручению президента Владимира Путина был создан Фонд «Защитники Отечества», приморский филиал которого был открыт в мае 2023 г. Сюда поступают обращения военнослужащих и их семей. Ни одно из них не остаётся без внимания.
— На передовой очень важно ощущать, что государство, страна, за будущее и мир в которой ты сражаешься, поддерживает тебя, твою семью. Там, в бою, очень остро ощущается, что такое Родина. И именно там начинаешь в нее верить. Такие встречи важны и необходимы. Спасибо, что есть Штаб общественной поддержки Приморского края. Мы получили эту поддержку сегодня, отметил Валерий Алексеев, до ранения командовавший мотострелковым взводом.