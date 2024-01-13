Губернатор встретился с СВО бойцами и их близкими в Штабе поддержи Приморья

Со своими вопросами к собравшимся обратились и сами участники СВО и члены их семей. Пятеро озвучили свои вопросы лично, а трое попросили о консультации по видеосвязи. Все обратившиеся получили подробные и внятные рекомендации, касающиеся дальнейших действий в правовом поле. Также представители Министерства обороны, в частности военный комиссар Приморского края Николай Тригубко, ответил на вопросы председателя ассоциации юристов Приморского края Евгения Рябова. После окончания встречи специалисты провели личные консультации для воинов СВО.