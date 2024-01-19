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Posted 19 января 2024, 09:33

Published 19 января 2024, 09:33

Modified 19 января 2024, 09:35

Updated 19 января 2024, 09:35

Купанию россиян в крещенскую ночь помешала метель

Купанию россиян в крещенскую ночь помешала метель

19 января 2024, 09:33
Фото: 1MI.
Из-за сильной метели искупаться в крещенскую ночь стало проблемой. Только самые отважные рискнули окунуться в прорубь.

Плохая погода помешала россиянам искупаться в ночь крещения. Причиной этого стала сильная метель, пишет sibdepo.ru.

В прорубь решились окунуться лишь самые смелые. Традиции помешала метель, которая обрушилась на регионы России в крещенскую ночь.

Ранее в соседнем с Кузбассом регионе отменили крещенские купания. Роспотребнадзор остался недоволен качеством воды в Томской области. Из-за этого жители двух районов —Асиновском и Зырянском — остались без крещенских купелей.

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