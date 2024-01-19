Купанию россиян в крещенскую ночь помешала метель

Posted 19 января 2024, 09:33
Published 19 января 2024, 09:33
Modified 19 января 2024, 09:35
Updated 19 января 2024, 09:35
Плохая погода помешала россиянам искупаться в ночь крещения. Причиной этого стала сильная метель, пишет sibdepo.ru.
В прорубь решились окунуться лишь самые смелые. Традиции помешала метель, которая обрушилась на регионы России в крещенскую ночь.
Ранее в соседнем с Кузбассом регионе отменили крещенские купания. Роспотребнадзор остался недоволен качеством воды в Томской области. Из-за этого жители двух районов —Асиновском и Зырянском — остались без крещенских купелей.