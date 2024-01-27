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Posted 27 января 2024, 03:57

Published 27 января 2024, 03:57

Modified 27 января 2024, 03:59

Updated 27 января 2024, 03:59

Апокалипсис и сугробы весом в девять тонн: что натворил циклон на Сахалине — видео

Апокалипсис и сугробы весом в девять тонн: что натворил циклон на Сахалине — видео

27 января 2024, 03:57
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Снег
Снежный циклон на Сахалине порезвился от души. По данным синоптиков, с 23 по 26 января выпало более месячной нормы осадков.

Что творилось на острове во время снежной бури и каковы её последствия, отчётливо и ярко видно в ролике, снятом жителями Сахалина — сотрудниками завода «Сахалинцемент», которые не скрывают эмоций.

— Это апокалипсис! — глядя на двухметровые сугробы, говорят очевидцы и улыбаются, предлагая сослуживцам захватить с собой на работу тюбинги, санки и лыжи — снега выпало столько, что хоть центр зимнего отдыха на территории открывай.

Как сообщает ТАСС, трое суток не работал аэропорт Южно-Сахалинска, равно как и паромная переправа на материк.

94 школы острова перешли на дистанционное обучение на время циклона. На линии не выходил городской транспорт, в частном секторе снег засыпал дома до уровня вторых этажей. По всему острову были организованы ПВР — для тех, кто просто физически не может добраться домой. На расчистку территорий брошены все силы и средства области, а также запрошена помощь от военных и строителей.

#Новости#Сахалин#Снег#Метель#Происшествия
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