Апокалипсис и сугробы весом в девять тонн: что натворил циклон на Сахалине — видео

94 школы острова перешли на дистанционное обучение на время циклона. На линии не выходил городской транспорт, в частном секторе снег засыпал дома до уровня вторых этажей. По всему острову были организованы ПВР — для тех, кто просто физически не может добраться домой. На расчистку территорий брошены все силы и средства области, а также запрошена помощь от военных и строителей.