Апокалипсис и сугробы весом в девять тонн: что натворил циклон на Сахалине — видео

Posted 27 января 2024, 03:57
Published 27 января 2024, 03:57
Modified 27 января 2024, 03:59
Updated 27 января 2024, 03:59
Что творилось на острове во время снежной бури и каковы её последствия, отчётливо и ярко видно в ролике, снятом жителями Сахалина — сотрудниками завода «Сахалинцемент», которые не скрывают эмоций.
— Это апокалипсис! — глядя на двухметровые сугробы, говорят очевидцы и улыбаются, предлагая сослуживцам захватить с собой на работу тюбинги, санки и лыжи — снега выпало столько, что хоть центр зимнего отдыха на территории открывай.
Как сообщает ТАСС, трое суток не работал аэропорт Южно-Сахалинска, равно как и паромная переправа на материк.
94 школы острова перешли на дистанционное обучение на время циклона. На линии не выходил городской транспорт, в частном секторе снег засыпал дома до уровня вторых этажей. По всему острову были организованы ПВР — для тех, кто просто физически не может добраться домой. На расчистку территорий брошены все силы и средства области, а также запрошена помощь от военных и строителей.