Готовься к тайфуну зимой: как власти Приморья защищают регион от стихии?

Реку в Приморье расчистят, чтобы защитить регион от тайфуна

Сюжет Благоустройство

Русло расчистят, а дно углубят на реке Раковка в Уссурийске. Это необходимо, чтобы защитить от наводнения около 4 тысяч человек.

Всего специалистам предстоит пройти 12 километров русла, 1,5 из них уже позади. В феврале эту работу завершат, а в марте благоустроят прилегающую к реке территорию. Подмостовые пространства расчищают сотрудники ГОЧС. Это позволит увеличить пропускную способность Раковки. Подобная работа идет на ручье Безымянный (1,3 километра) в селе Корсаковка и реке Борисовка (2 километра) в селе Яконовка. «Впервые в крае благодаря активной и последовательной позиции Губернатора Олега Кожемяко выстроен процесс защиты населенных пунктов от затоплений. Создано профильное агентство, которое сосредоточено именно на этой работе, в настоящее время оно комплектуется профессионалами своего дела, сформирован парк спецтехники для гидромелиоративных работ на реках. Огромным плюсом являются поправки в Водный кодекс России, инициированные главой региона, позволяющие именно упреждать наводнения, а не ликвидировать их последствия», — обозначил зампред правительства Приморья Ленар Нуриев. Работы на воде выполняют 38 новых экскаваторов, трейлеров, самосвалов и бульдозеров, которые закупили в прошлом году. Больше на затопит: Приморье готовится к новым тайфунам, очищая русла рек Узнать подробнее