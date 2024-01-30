Готовься к тайфуну зимой: как власти Приморья защищают регион от стихии?

Posted 30 января 2024, 00:59
Published 30 января 2024, 00:59
Modified 30 января 2024, 01:03
Updated 30 января 2024, 01:03
Всего специалистам предстоит пройти 12 километров русла, 1,5 из них уже позади. В феврале эту работу завершат, а в марте благоустроят прилегающую к реке территорию. Подмостовые пространства расчищают сотрудники ГОЧС. Это позволит увеличить пропускную способность Раковки.
Подобная работа идет на ручье Безымянный (1,3 километра) в селе Корсаковка и реке Борисовка (2 километра) в селе Яконовка.
«Впервые в крае благодаря активной и последовательной позиции Губернатора Олега Кожемяко выстроен процесс защиты населенных пунктов от затоплений. Создано профильное агентство, которое сосредоточено именно на этой работе, в настоящее время оно комплектуется профессионалами своего дела, сформирован парк спецтехники для гидромелиоративных работ на реках. Огромным плюсом являются поправки в Водный кодекс России, инициированные главой региона, позволяющие именно упреждать наводнения, а не ликвидировать их последствия», — обозначил зампред правительства Приморья Ленар Нуриев.
Работы на воде выполняют 38 новых экскаваторов, трейлеров, самосвалов и бульдозеров, которые закупили в прошлом году.