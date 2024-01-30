КМСП: В прошлом году самозанятые предоставили госкомпаниям продукции на 7 млрд руб

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, распространение на самозанятых 25%-ной квоты на закупки у малых и средних предприятий повысило доступность участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. В течение уже нескольких лет списки поставщиков крупнейших заказчиков активно пополняются самозанятыми, также растут и объемы закупок. В 2023 году они более чем вдвое выросли по сравнению с предшествующим годом. С целью привлечения самозанятых поставщиков товаров и услуг к работе с госкомпаниями в КМСП регулярно организуют семинары, на которых рассказывают о всевозможных аспектах участия в закупках.