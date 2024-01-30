КМСП: В прошлом году самозанятые предоставили госкомпаниям продукции на 7 млрд руб

Posted 30 января 2024, 07:14
Published 30 января 2024, 07:14
Modified 30 января 2024, 07:14
Updated 30 января 2024, 07:14
В качестве поставщиков выступили почти 8 тысяч работающих в режиме налога на профессиональный доход физических лиц, пишет iz.ru.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в 2022 году в стране было зарегистрировано лишь 4,5 тысячи таких предпринимателей. Следует отметить, что благодаря КМСП обеспечивается соблюдение государственными компаниями 25%-ной правительственной квоты на закупки у компаний сегмента малого и среднего бизнеса и самозанятых.
В общей сложности за период с 2019 по 2023 год в рамках 223-ФЗ свыше 12,3 тысячи самозанятых подписали 23 тысячи договоров на общую сумму 12,53 млрд рублей.
Самой востребованной сферой закупок, производимых крупнейшими заказчиками у самозанятых, стал сегмент вспомогательных услуг. Перечень наиболее популярных отраслей возглавили услуги финансовых посредников и страховщиков — в этой сфере было подписано соглашений на сумму 1,32 млрд рублей. Затем следуют реклама и анализ конъюнктуры рынка — 0,99 млрд, услуги в сфере творчества, искусства и развлечений — 0,56 млрд, профессиональные, научные и технические услуги — 0,51 млрд, а также телекоммуникации — 0,41 млрд рублей.
Сообщается, что в прошлом году максимальный по сравнению с прошлогодним показателем прирост объема закупок также продемонстрировала сфера вспомогательных услуг в области финансового посредничества и страхования, где произошел рост в 1272 раза. Далее следуют профессиональные, научные и технические услуги (объемы выросли в 7,5 раза), затем — услуги в области творчества, искусства и развлечений (в 2,6 раза) и телекоммуникационные услуги с ростом в 2,5 раза.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, распространение на самозанятых 25%-ной квоты на закупки у малых и средних предприятий повысило доступность участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. В течение уже нескольких лет списки поставщиков крупнейших заказчиков активно пополняются самозанятыми, также растут и объемы закупок. В 2023 году они более чем вдвое выросли по сравнению с предшествующим годом. С целью привлечения самозанятых поставщиков товаров и услуг к работе с госкомпаниями в КМСП регулярно организуют семинары, на которых рассказывают о всевозможных аспектах участия в закупках.
Среди субъектов Федерации, лидирующих по закупкам у самозанятых, первой в минувшем году стала российская столица, в которой было подписано соглашений на сумму более 1,82 млрд рублей. За ней следуют Краснодарский край и Московская область с 0,7 млрд и 0,59 млрд соответственно, следом идут Санкт-Петербург с 0,31 млрд и Курская область с 0,29 млрд рублей.