«С танкером все в порядке»: японские СМИ сеют панику среди жителей России?

Posted 30 января 2024, 05:05
Published 30 января 2024, 05:05
Modified 30 января 2024, 05:09
Updated 30 января 2024, 05:09
О том, что с танкером все в порядке, сообщили федеральному каналу РЕН ТВ в пресс-службе ООО «Наяда». В вводящих в заблуждение сообщениях говорилось, что танкер застрял, однако судно находится в хорошем состоянии и, как ожидается, достигнет Находки в течение 36 часов.
В настоящий момент рядом с танкером находится спасательное судно «Берингов пролив», которое прибыло для оказания помощи и обеспечения безопасности судна при движении в ледовых условиях. По словам начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Корженко, главная задача спасательного судна — «вывести на чистую воду» танкер «Остров Сахалин».
Ранее «Восток-Медиа» писало, что Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в Охотском море.