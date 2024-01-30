vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2024, 05:05

Published 30 января 2024, 05:05

Modified 30 января 2024, 05:09

Updated 30 января 2024, 05:09

«С танкером все в порядке»: японские СМИ сеют панику среди жителей России?

«С танкером все в порядке»: японские СМИ сеют панику среди жителей России?

30 января 2024, 05:05
Фото: 1MI.
Вопреки заявлению японского информационного агентства танкер «Остров Сахалин» продолжает свой коммерческий рейс в Охотском море, хотя и на сниженной скорости из-за ледовой обстановки.

О том, что с танкером все в порядке, сообщили федеральному каналу РЕН ТВ в пресс-службе ООО «Наяда». В вводящих в заблуждение сообщениях говорилось, что танкер застрял, однако судно находится в хорошем состоянии и, как ожидается, достигнет Находки в течение 36 часов.

В настоящий момент рядом с танкером находится спасательное судно «Берингов пролив», которое прибыло для оказания помощи и обеспечения безопасности судна при движении в ледовых условиях. По словам начальника морского спасательного координационного подцентра в Южно-Сахалинске Корженко, главная задача спасательного судна — «вывести на чистую воду» танкер «Остров Сахалин».

Ранее «Восток-Медиа» писало, что Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в Охотском море.

Во льдах: Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в Охотском море
Узнать подробнее
Читайте также:
Краюшку бы откусить: стоит ли приморцам отказываться от хлеба?Скрыл номер машины — лишился прав: нововведения коснутся автомобилистов Приморья?Не сгорит, не утонет: Приморский край готов к «пожароопасному сезону»
#Новости#Россия#Находка#Япония#СМИ#Охотское море#Приморский край#Происшествия#Танкер#Ледовая обстановка#Пресс-служба#Наяда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика