«С танкером все в порядке»: японские СМИ сеют панику среди жителей России?

О том, что с танкером все в порядке, сообщили федеральному каналу РЕН ТВ в пресс-службе ООО «Наяда». В вводящих в заблуждение сообщениях говорилось, что танкер застрял, однако судно находится в хорошем состоянии и, как ожидается, достигнет Находки в течение 36 часов.