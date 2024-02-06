Еще двух конфликтных тигров поймали в Приморье

Posted 5 февраля 2024, 23:44
Published 5 февраля 2024, 23:44
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Достаточно давно приморцы переживают из-за тигров, выходящих к населенным пунктам и автомагистралям. В последнее время все больше новостей о тиграх, нападающих на собак и лошадей. Теперь жители сел могут спать спокойно: хищники, терроризировавшие их, пойманы.
Приморские охотоведы сообщили, что им удалось поймать двух тигров. Операцию по отлову провели совместно с Центром «Амурский тигр». Сейчас ветеринары осматривают пойманных животных, после осмотра специалисты примут решение о том, что делать с хищниками. Если тиграм ничего не угрожает, их выпустят в тайгу. В случае необходимости лечения, они останутся в реабилитационном центре. В настоящее время вопросом содержания тигров занимается Росприроднадзор.
Чтобы обезопасить себя и свое хозяйство, специалисты рекомендуют жителям сел не выпускать собак и домашний скот с участков, не ходить в лес, подготовить вольеры для домашних животных. В случае, если тигр останется в окрестностях села или нападет на домашний скот, хищника также поймают и направят в Центр «Тигр».
В некоторых муниципалитетах, особенно вблизи заповедников, установлены камеры и фотоловушки, которые позволяют отслеживать местоположение тигров. Вероятно, в будущем таких устройств станет еще больше.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало, что тигра, нападавшего на собак в Пожарском округе, отправили на обследование.