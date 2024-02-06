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Posted 5 февраля 2024, 23:44

Published 5 февраля 2024, 23:44

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Около сел в Приморье отлавливают тигров

Еще двух конфликтных тигров поймали в Приморье

5 февраля 2024, 23:44
Фото: 1MI.

Около сел в Приморье отлавливают тигров

Сюжет
Амурский тигр
Отловленных тигров доставили в Центр реабилитации диких животных «Тигр», с ними работают ветеринары. Сейчас специалисты ищут тигра, выходившего к людям в окрестностях села Березовка Чугуевского муниципального округа.

Достаточно давно приморцы переживают из-за тигров, выходящих к населенным пунктам и автомагистралям. В последнее время все больше новостей о тиграх, нападающих на собак и лошадей. Теперь жители сел могут спать спокойно: хищники, терроризировавшие их, пойманы.

Приморские охотоведы сообщили, что им удалось поймать двух тигров. Операцию по отлову провели совместно с Центром «Амурский тигр». Сейчас ветеринары осматривают пойманных животных, после осмотра специалисты примут решение о том, что делать с хищниками. Если тиграм ничего не угрожает, их выпустят в тайгу. В случае необходимости лечения, они останутся в реабилитационном центре. В настоящее время вопросом содержания тигров занимается Росприроднадзор.

Чтобы обезопасить себя и свое хозяйство, специалисты рекомендуют жителям сел не выпускать собак и домашний скот с участков, не ходить в лес, подготовить вольеры для домашних животных. В случае, если тигр останется в окрестностях села или нападет на домашний скот, хищника также поймают и направят в Центр «Тигр».

В некоторых муниципалитетах, особенно вблизи заповедников, установлены камеры и фотоловушки, которые позволяют отслеживать местоположение тигров. Вероятно, в будущем таких устройств станет еще больше.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало, что тигра, нападавшего на собак в Пожарском округе, отправили на обследование.

Конфликтный тигр, охотившийся на собак в Приморье, пойман — целый округ спит спокойно
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#Новости#Общество#Тигры#Приморский край#Амурский тигр#Приморье#Происшествия#Березовка#Ветеринары
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