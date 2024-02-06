Еще двух конфликтных тигров поймали в Приморье

Приморские охотоведы сообщили, что им удалось поймать двух тигров. Операцию по отлову провели совместно с Центром «Амурский тигр». Сейчас ветеринары осматривают пойманных животных, после осмотра специалисты примут решение о том, что делать с хищниками. Если тиграм ничего не угрожает, их выпустят в тайгу. В случае необходимости лечения, они останутся в реабилитационном центре. В настоящее время вопросом содержания тигров занимается Росприроднадзор.