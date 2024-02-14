Врач рассказала о рисках для здоровья при употреблении жареной пищи

По словам эксперта, проникающие внутрь организма вредные вещества способны постепенно накапливаться в клетках, с каждым разом оказывая на них все более разрушительное воздействие. Иванова также отметила, что при обжаривании продуктов до темной и плотной корочки общий вред, наносимый организму, значительно увеличивается, а канцерогенность готового блюда возрастает.