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Posted 14 февраля 2024, 15:44

Published 14 февраля 2024, 15:44

Modified 14 февраля 2024, 15:45

Updated 14 февраля 2024, 15:45

Врач рассказала о рисках для здоровья при употреблении жареной пищи

14 февраля 2024, 15:44
Согласно заявлению врача-терапевта Виктории Ивановой, чрезмерное увлечение жареными продуктами может стать причиной развития онкологических заболеваний, сахарного диабета, цирроза печени и атеросклероза.

Терапевт предостерегла любителей жареной пищи от частого употребления таких блюд, поскольку они значительно повышают риск возникновения инфарктов и инсультов.

Во время интервью представителям издания NEWS.ru специалист также посоветовала воздержаться от жарки продуктов на рафинированном масле, содержащем значительную долю бесполезных жиров высокой калорийности, способных нанести вред сердцу и сосудам человека.

По словам эксперта, проникающие внутрь организма вредные вещества способны постепенно накапливаться в клетках, с каждым разом оказывая на них все более разрушительное воздействие. Иванова также отметила, что при обжаривании продуктов до темной и плотной корочки общий вред, наносимый организму, значительно увеличивается, а канцерогенность готового блюда возрастает.

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