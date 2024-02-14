Врач рассказала о рисках для здоровья при употреблении жареной пищи

Posted 14 февраля 2024, 15:44
Published 14 февраля 2024, 15:44
Modified 14 февраля 2024, 15:45
Updated 14 февраля 2024, 15:45
Терапевт предостерегла любителей жареной пищи от частого употребления таких блюд, поскольку они значительно повышают риск возникновения инфарктов и инсультов.
Во время интервью представителям издания NEWS.ru специалист также посоветовала воздержаться от жарки продуктов на рафинированном масле, содержащем значительную долю бесполезных жиров высокой калорийности, способных нанести вред сердцу и сосудам человека.
По словам эксперта, проникающие внутрь организма вредные вещества способны постепенно накапливаться в клетках, с каждым разом оказывая на них все более разрушительное воздействие. Иванова также отметила, что при обжаривании продуктов до темной и плотной корочки общий вред, наносимый организму, значительно увеличивается, а канцерогенность готового блюда возрастает.