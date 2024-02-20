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Posted 20 февраля 2024, 00:29

Published 20 февраля 2024, 00:29

Modified 20 февраля 2024, 00:31

Updated 20 февраля 2024, 00:31

Во Владивостоке запретили выходить на лёд

Готов рискнуть своим кошельком? Теперь выход на лёд во Владивостоке запрещен

20 февраля 2024, 00:29
Фото: 1MI.

Во Владивостоке запретили выходить на лёд

Сюжет
Погода
Во Владивостоке с 20 февраля запрещено выходить и выезжать на лед. Рискованным приморцам теперь грозят штрафы.

Администрация Владивостока обнародовала постановление о запрете выхода на лед. Жителей города, которые рискнут выйти на запретную зону, ждут штрафы от 100 до 500 рублей. А приморцы, которые захотят выехать на лед на любом виде транспорта, заплатят до 50 000 рублей. Такие меры необходимы для исключения чрезвычайных ситуаций.

Интересно, что в список запретных зон не вошли Угловой залив, бухты Песчаная и Мелководная полуострова Песчаный, бухты Новик, Труда и Воевода острова Русский. Запрет на посещение этих мест разрешен, но только до 4 марта.

Ранее «Восток-Медиа» писало, как рыбаки повторили сюжет из Ералаша на катке во Владивостоке. «Рыбаки» вышли на лед стадиона с рыболовными снастями.

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#Новости#Погода#Безопасность#Владивосток#Штраф#Запрет#Чрезвычайная ситуация#Приморский край#Приморье#Происшествия#Приморцы
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