Готов рискнуть своим кошельком? Теперь выход на лёд во Владивостоке запрещен

Posted 20 февраля 2024, 00:29
Published 20 февраля 2024, 00:29
Modified 20 февраля 2024, 00:31
Updated 20 февраля 2024, 00:31
Администрация Владивостока обнародовала постановление о запрете выхода на лед. Жителей города, которые рискнут выйти на запретную зону, ждут штрафы от 100 до 500 рублей. А приморцы, которые захотят выехать на лед на любом виде транспорта, заплатят до 50 000 рублей. Такие меры необходимы для исключения чрезвычайных ситуаций.
Интересно, что в список запретных зон не вошли Угловой залив, бухты Песчаная и Мелководная полуострова Песчаный, бухты Новик, Труда и Воевода острова Русский. Запрет на посещение этих мест разрешен, но только до 4 марта.
Ранее «Восток-Медиа» писало, как рыбаки повторили сюжет из Ералаша на катке во Владивостоке. «Рыбаки» вышли на лед стадиона с рыболовными снастями.