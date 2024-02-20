Готов рискнуть своим кошельком? Теперь выход на лёд во Владивостоке запрещен

Администрация Владивостока обнародовала постановление о запрете выхода на лед. Жителей города, которые рискнут выйти на запретную зону, ждут штрафы от 100 до 500 рублей. А приморцы, которые захотят выехать на лед на любом виде транспорта, заплатят до 50 000 рублей. Такие меры необходимы для исключения чрезвычайных ситуаций.