Дмитрий Демешин о ремонте Амурского бульвара: Недопустимо тратить средства на брак

Posted 18 июня, 12:45
Published 18 июня, 12:45
Modified 22 июня, 05:43
Updated 22 июня, 05:43
— Ремонт пешеходной зоны Амурского бульвара в Хабаровске, который я поручил провести, не устраивает горожан. Значит и меня. Ставлю задачу мэру Сергею Кравчуку выехать на место и проконтролировать работу подрядчиков. МУП «Южное» докладывает об успехах, но хабаровчан не обманешь — они видят всё своими глазами, — заявил врио губернатора.
Он подчеркнул, что не допустит, чтобы бюджетные средства тратились на некачественную работу:
— Если мы расходуем на это бюджетные деньги, надо делать качественно, чтобы у людей не было повода критиковать. Считаю недопустимым тратить средства на брак. Я получаю массу комментариев в соцсетях и Телеграме. Это оправданные нарекания, абсолютное большинство из них — посыл к действию для меня и моих подчинённых. На каждое сообщение о проблеме будет дан ответ профильными министерствами, ведомствами или муниципальными властями. Не отписками, что «деньги освоены», а с наглядной демонстрацией результата. Эту работу буду контролировать лично.
Напомним, что глава региона посетил Амурский бульвар во время внепланового объезда краевого центра. Увиденное вызвало у Дмитрия Демешина ряд критических замечаний в адрес мэрии. В частности, врио губернатора указал градоначальнику Сергею Кравчуку на плачевное состояние покрытия прогулочной зоны и отсутствие цветов.
После инспекции Дмитрия Демешина на Амурском бульваре начались активные работы. Как прокомментировал исполняющий обязанности директора МУП «Южное» Артур Аверян, ремонт Амурского бульвара организация начала 30 мая. Поскольку капитальная реконструкция требует больших финансовых вложений, было решено в первую очередь провести локальные работы на наиболее проблемных участках и устранить явные повреждения асфальтового покрытия. Ямочный ремонт начали с самого начала бульвара — от парковки у Дальневосточной академии физической культуры. Сейчас рабочие двигаются в сторону Железнодорожного вокзала. Также на бульваре начали высадку цветов и стрижку кустарников.
Однако жители Хабаровска подвергли резкой критике качество работ на одной из главных прогулочных улиц города.
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