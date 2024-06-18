Дмитрий Демешин о ремонте Амурского бульвара: Недопустимо тратить средства на брак

После инспекции Дмитрия Демешина на Амурском бульваре начались активные работы. Как прокомментировал исполняющий обязанности директора МУП «Южное» Артур Аверян, ремонт Амурского бульвара организация начала 30 мая. Поскольку капитальная реконструкция требует больших финансовых вложений, было решено в первую очередь провести локальные работы на наиболее проблемных участках и устранить явные повреждения асфальтового покрытия. Ямочный ремонт начали с самого начала бульвара — от парковки у Дальневосточной академии физической культуры. Сейчас рабочие двигаются в сторону Железнодорожного вокзала. Также на бульваре начали высадку цветов и стрижку кустарников.