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Posted 18 июня, 11:01

Published 18 июня, 11:01

Modified 18 июня, 11:01

Updated 18 июня, 11:01

Картина дня в Приморье: 10 почти утопленников, перекрытая дорога и очередной дождь

Картина дня в Приморье: 10 почти утопленников, перекрытая дорога и очередной дождь

18 июня 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

10 почти утопленников

Жуткие кадры сняли жители Тернейского района. Обильные осадки спровоцировали резкий подъём воды. 10 человек выбрались из затонувшего автомобиля чтобы спастись.

Стихия бушует: 10 человек спасались из затонувшего КАМАЗа в Приморье — видео
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Перекрытая дорога

Огромная пробка образовалась во Владивостоке. Сотрудники полиции перекрыли важную транспортную артерию дальневосточной столицы. Жители города предполагают, что всему виной форум БРИКС.

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Очередной дождь

Ночь в Приморье ожидается без осадков, однако уже завтра днём, 19 июня, возможны кратковременные дожди и грозы, местами утром туман.

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