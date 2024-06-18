Картина дня в Приморье: 10 почти утопленников, перекрытая дорога и очередной дождь

Posted 18 июня, 11:01
Published 18 июня, 11:01
Modified 18 июня, 11:01
Updated 18 июня, 11:01
10 почти утопленников
Жуткие кадры сняли жители Тернейского района. Обильные осадки спровоцировали резкий подъём воды. 10 человек выбрались из затонувшего автомобиля чтобы спастись.
Перекрытая дорога
Огромная пробка образовалась во Владивостоке. Сотрудники полиции перекрыли важную транспортную артерию дальневосточной столицы. Жители города предполагают, что всему виной форум БРИКС.
Очередной дождь
Ночь в Приморье ожидается без осадков, однако уже завтра днём, 19 июня, возможны кратковременные дожди и грозы, местами утром туман.
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