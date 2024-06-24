В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли две семьи из Хабаровского края

Posted 24 июня, 08:40
Published 24 июня, 08:40
Modified 24 июня, 08:42
Updated 24 июня, 08:42
Команда семьи Смирновых-Стеценко состоит из 11 человек — это династия энергетиков в 3 поколениях, общий стаж 285 лет. Среди увлечений — изучение генеалогии, благодаря которому удалось восстановить историю семьи с 1629 года. Все занимаются спортом, обязательно поддерживают друг друга в любых начинаниях. Одержать победу в конкурсе «Это у нас семейное» помогает даже 88-летняя бабушка. Это очень дружная и активная семья, которая является четырехкратным победителем краевого спортивного фестиваля «Азарт.Здоровье.Отдых», а также представляла наш край на всероссийской спартакиаде в Тамбове. В Москве Смирновы-Стеценко рассчитывают проявить себя по максимуму и показать достойный результат.
— Конкурсы дистанционного этапа предполагали очень плотное общение всех членов семьи на протяжении четырёх месяцев. Каждые выходные мы собирались все вместе и выполняли задания, которые нам требовалось отправить в виде коротких видеороликов и, конечно, в этот период мы усовершенствовали все свои навыки, а именно: спортивные, актёрские, музыкальные, творческие. Открыли способности к изобретательской деятельности и даже научились сочинять песни. Огромную помощь и поддержку нам оказали наши друзья, также задействованные при выполнении дистанционных заданий. Поэтому выход в полуфинал Дальневосточного Федерального округа стал для нас закономерным результатом! На майские праздники мы всей семьей отправились во Владивосток для участия в полуфинале, организаторы приготовили нам такие испытания, справиться с которыми могла лишь сплоченная семейная команда. Выход в финал — это для нашей семьи продолжение интереснейшей конкурсной истории на новом уровне. Для нас уже большой результат, что из 102 тысяч семей, участвовавших в конкурсе, прошло лишь 300, и мы среди них. Останавливаться на достигнутым не намерены и выложимся по полной, — делятся эмоциями Елена Смирнова и Анна Стеценко.
В семейной команде Горбачевых-Матвеенко-Тимофеевых из Амурска четыре участника — это мама Мария, дети Захар и Юлия, бабушка Валентина Николаевна. Мария работает заместителем директора по учебно-воспитательной работе в средней школе, участвовала в конкурсе «Лидеры России» и дважды становилась полуфиналистом конкурса «Флагманы образования».
— Конкурс «Это у нас семейное» очень интересен, так как с сентября наша команда, проходя дистанционный этап, выполнила огромное количество заданий и это нас очень сплотило. Творческий подход был к каждому испытанию. Например, в рамках конкурса было задание создать свой герб и наш герб семьи признан одним из лучших в России. Также получили признание за творческое задание, которое касалось помощи родителям. Сейчас готовимся морально к финалу, настраиваемся на победу. Мы надеемся на лучшее, но даже участие в финале этого конкурса уже очень почетно и достойно. У нас в семье много замечательных совместных традиций: играем в настольные игры, занимаемся спортом и интеллектуальной деятельностью, обязательно поддерживаем друг друга, радуемся и переживаем друг за друга. Они очень помогают достичь желаемой цели, — отметила Мария Тимофеева.
О запуске конкурса «Это у нас семейное» объявил Президент России Владимир Путин 1 сентября 2023 года. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финале семьям предстоит выполнить целую серию увлекательных интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Командам будет необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга. Четырехдневная программа конкурса включает не только конкурсные задания, но и образовательную и развлекательную программы для всей семьи: встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.
— Правительство края активно поддерживает участие семей в краевых и федеральных конкурсах. Участие в таких мероприятиях позволяет членам семьи не только провести время вместе и поддержать друг друга, укрепить взаимоотношения и создать общие воспоминания, но и наполнить свою совместную жизнь множеством позитивных моментов. Мы сделаем все возможное, чтобы такие замечательные, активные семьи, как семьи Смирновых-Стеценко, Горбачевых-Матвеенко-Тимофеевых смогли транслировать свои таланты как пример для всех семей нашей большой страны, — рассказала начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.
Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.