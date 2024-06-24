В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли две семьи из Хабаровского края

— Конкурсы дистанционного этапа предполагали очень плотное общение всех членов семьи на протяжении четырёх месяцев. Каждые выходные мы собирались все вместе и выполняли задания, которые нам требовалось отправить в виде коротких видеороликов и, конечно, в этот период мы усовершенствовали все свои навыки, а именно: спортивные, актёрские, музыкальные, творческие. Открыли способности к изобретательской деятельности и даже научились сочинять песни. Огромную помощь и поддержку нам оказали наши друзья, также задействованные при выполнении дистанционных заданий. Поэтому выход в полуфинал Дальневосточного Федерального округа стал для нас закономерным результатом! На майские праздники мы всей семьей отправились во Владивосток для участия в полуфинале, организаторы приготовили нам такие испытания, справиться с которыми могла лишь сплоченная семейная команда. Выход в финал — это для нашей семьи продолжение интереснейшей конкурсной истории на новом уровне. Для нас уже большой результат, что из 102 тысяч семей, участвовавших в конкурсе, прошло лишь 300, и мы среди них. Останавливаться на достигнутым не намерены и выложимся по полной, — делятся эмоциями Елена Смирнова и Анна Стеценко.