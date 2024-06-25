Отчаянные жители Приморья идут на все ради солнечной погоды — видео

Posted 25 июня, 04:40
Published 25 июня, 04:40
Modified 25 июня, 04:42
Updated 25 июня, 04:42
Жители Уссурийска совершили удивительный обряд, чтобы вызвать солнечную погоду. Горожане, переодетые в лягушек, собрались на берегу местного водоема и хорошенько постучали в бубны, вероятно, призывая потусторонние силы помочь в борьбе с интенсивными дождями.
«Коренные жители Солдатского озера просят вернуть в Уссурийск солнце», — написали под видео в новых медиа.
Вызовет ли ритуальный танец летний зной — неизвестно. Но приморцы оценили юмор земляков, так что не зря уссурийцы решились бороться с проблемой таким способом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за продолжительных осадков в Дальнереченском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.