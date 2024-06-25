Отчаянные жители Приморья идут на все ради солнечной погоды — видео

Жители Уссурийска совершили удивительный обряд, чтобы вызвать солнечную погоду. Горожане, переодетые в лягушек, собрались на берегу местного водоема и хорошенько постучали в бубны, вероятно, призывая потусторонние силы помочь в борьбе с интенсивными дождями.