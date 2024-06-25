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Posted 25 июня, 04:40

Published 25 июня, 04:40

Modified 25 июня, 04:42

Updated 25 июня, 04:42

Отчаянные жители Приморья идут на все ради солнечной погоды — видео

25 июня 2024, 04:40

Борются с дождем уникальными способами жители Приморского края

Сюжет
Погода
Приморцы хотят прогнать осадки любой ценой. Например, в Уссурийске горожане решились на необычный ритуал.

Жители Уссурийска совершили удивительный обряд, чтобы вызвать солнечную погоду. Горожане, переодетые в лягушек, собрались на берегу местного водоема и хорошенько постучали в бубны, вероятно, призывая потусторонние силы помочь в борьбе с интенсивными дождями.

«Коренные жители Солдатского озера просят вернуть в Уссурийск солнце», — написали под видео в новых медиа.

Вызовет ли ритуальный танец летний зной — неизвестно. Но приморцы оценили юмор земляков, так что не зря уссурийцы решились бороться с проблемой таким способом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за продолжительных осадков в Дальнереченском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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