Прокуратура направила в суд дело о драке водителей автобусов во Владивостоке

Posted 2 июля, 03:22
Published 2 июля, 03:22
Modified 2 октября, 03:28
Updated 2 октября, 03:28
Мужчина обвиняется в том, что в мае 2024 года он управлял пассажирским автобусом, осуществляющим перевозку граждан по маршруту № 55, и на остановке общественного транспорта «3-я Рабочая» во Владивостоке воспользовался малозначительным поводом, инициировал конфликт с водителем автобуса № 7, вступил с ним в драку и угрожал насилием.
Ранее в отношении обвиняемого, с учетом позиции прокурора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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