Прокуратура направила в суд дело о драке водителей автобусов во Владивостоке

Мужчина обвиняется в том, что в мае 2024 года он управлял пассажирским автобусом, осуществляющим перевозку граждан по маршруту № 55, и на остановке общественного транспорта «3-я Рабочая» во Владивостоке воспользовался малозначительным поводом, инициировал конфликт с водителем автобуса № 7, вступил с ним в драку и угрожал насилием.