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Posted 2 июля, 03:22

Published 2 июля, 03:22

Modified 2 октября, 03:28

Updated 2 октября, 03:28

Прокуратура направила в суд дело о драке водителей автобусов во Владивостоке

Прокуратура направила в суд дело о драке водителей автобусов во Владивостоке

2 июля 2024, 03:22
Фото: 1MI
Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданину и угрозой его применения).

Мужчина обвиняется в том, что в мае 2024 года он управлял пассажирским автобусом, осуществляющим перевозку граждан по маршруту № 55, и на остановке общественного транспорта «3-я Рабочая» во Владивостоке воспользовался малозначительным поводом, инициировал конфликт с водителем автобуса № 7, вступил с ним в драку и угрожал насилием.

Ранее в отношении обвиняемого, с учетом позиции прокурора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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