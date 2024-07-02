Во Владивостоке мужчина осужден за покушение на убийство

Posted 2 июля, 05:39
Published 2 июля, 05:39
Modified 2 октября, 03:47
Updated 2 октября, 03:47
В судебном заседании установлено, что в июле 2023 года осужденный в квартире по ул. Пушкинской во Владивостоке в ходе празднования дня рождения знакомого он нанес 2 удара ножом в шею именинника.
Умысел на убийство довести до конца нападавший не смог, поскольку его противоправные действия пресечены потерпевшим.
С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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