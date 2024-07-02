vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля, 05:39

Published 2 июля, 05:39

Modified 2 октября, 03:47

Updated 2 октября, 03:47

Во Владивостоке мужчина осужден за покушение на убийство

Во Владивостоке мужчина осужден за покушение на убийство

2 июля 2024, 05:39
Фото: 1MI
С учетом позиции государственного обвинителя Ленинского района г. Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1983 г. р. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В судебном заседании установлено, что в июле 2023 года осужденный в квартире по ул. Пушкинской во Владивостоке в ходе празднования дня рождения знакомого он нанес 2 удара ножом в шею именинника.

Умысел на убийство довести до конца нападавший не смог, поскольку его противоправные действия пресечены потерпевшим.

С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика