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Posted 3 июля, 04:59

Published 3 июля, 04:59

Modified 2 октября, 04:12

Updated 2 октября, 04:12

Прокуратура направила в суд дело о краже автомобиля во Владивостоке

Прокуратура направила в суд дело о краже автомобиля во Владивостоке

3 июля 2024, 04:59
Фото: 1MI. Изображение Midjourney
Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Дальнереченска, 2002 г. р. Он обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в мае 2024 года он, находясь в квартире на ул. Адмирала Кузнецова во Владивостоке воспользовался тем, что его знакомый уснул, завладел ключом зажигания и похитил автомобиль SUBARU LEGASY B-4, который продал в этот же день за 150 тыс. рублей.

В результате преступных действий потерпевшему причинен ущерб на сумму свыше 450 тыс. рублей, который ему возмещен в результате работы правоохранительных органов, которые установили местонахождение транспортного средства и вернули его потерпевшему.

Ранее в отношении обвиняемого, с учетом позиции прокурора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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