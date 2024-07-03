Прокуратура направила в суд дело о краже автомобиля во Владивостоке

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в мае 2024 года он, находясь в квартире на ул. Адмирала Кузнецова во Владивостоке воспользовался тем, что его знакомый уснул, завладел ключом зажигания и похитил автомобиль SUBARU LEGASY B-4, который продал в этот же день за 150 тыс. рублей.