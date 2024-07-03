vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля, 03:48

Published 3 июля, 03:48

Modified 2 октября, 03:50

Updated 2 октября, 03:50

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на 2 млн во Владивостоке

Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на 2 млн во Владивостоке

3 июля 2024, 03:48
Фото: 1MI. Изображение Midjourney
Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Женщина обвиняется в том, что в апреле 2024 года она доверилась аферистам и перевела им 2 млн рублей, однако добычей преступников стали деньги, которые обвиняемая получила в кредит на имя знакомой. Воспользовавшись телефоном подруги злоумышленница через мобильное приложение банка оформила кредиты и перевела деньги на счета мошенников, полагая, что ближайшее время получит высокий инвестиционный доход.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика