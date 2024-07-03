Прокуратура направила в суд дело о мошенничестве на 2 млн во Владивостоке

Posted 3 июля, 03:48
Published 3 июля, 03:48
Modified 2 октября, 03:50
Updated 2 октября, 03:50
Женщина обвиняется в том, что в апреле 2024 года она доверилась аферистам и перевела им 2 млн рублей, однако добычей преступников стали деньги, которые обвиняемая получила в кредит на имя знакомой. Воспользовавшись телефоном подруги злоумышленница через мобильное приложение банка оформила кредиты и перевела деньги на счета мошенников, полагая, что ближайшее время получит высокий инвестиционный доход.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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