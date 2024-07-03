Во Владивостоке осужден местный житель за покушение на сбыт наркотиков

В судебном заседании установлено, что в декабре 2023 года осужденный, 2003 г. р., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 36 свёртков с мефедроном, общей массой более 16 гр, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Толстого во Владивостоке.