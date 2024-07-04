Как использовать кондиционер в автомобиле правильно в жаркую погоду

Валеева предупредила, что даже короткое пребывание под холодным потоком воздуха может привести к заболеванию из-за переохлаждения. Первое правило заключается в том, чтобы перед началом поездки проветрить салон, а затем постепенно изменять температуру кондиционера, начиная с умеренной.