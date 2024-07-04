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Posted 4 июля, 05:30

Published 4 июля, 05:30

Modified 4 июля, 05:32

Updated 4 июля, 05:32

Как использовать кондиционер в автомобиле правильно в жаркую погоду

4 июля 2024, 05:30
Следуя трём правилам использования кондиционера в машине во время жаркой погоды, можно избежать простудных заболеваний у водителей. Об этом сообщила доктор-терапевт из медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева.

Эксперт отметила, что правильное использование кондиционера в автомобиле поможет избежать негативного воздействия на нервную систему, дыхательные пути и выделительную систему организма. Особенно это важно, когда водители застревают в пробках на солнцем нагретых машинах, сообщает 360tv.ru.

Валеева предупредила, что даже короткое пребывание под холодным потоком воздуха может привести к заболеванию из-за переохлаждения. Первое правило заключается в том, чтобы перед началом поездки проветрить салон, а затем постепенно изменять температуру кондиционера, начиная с умеренной.

При температуре воздуха +30-35 градусов рекомендуется установить кондиционер примерно на 5-10 градусов ниже. Также важно не направлять поток холодного воздуха прямо на голову или ноги. И если кондиционер включен, то следует держать окна закрытыми, чтобы избежать сквозняка.

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