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Posted 8 июля, 06:18

Published 8 июля, 06:18

Modified 2 октября, 04:20

Updated 2 октября, 04:20

Во Владивостоке мужчина осужден за сбыт наркотиков

Во Владивостоке мужчина осужден за сбыт наркотиков

8 июля 2024, 06:18
Фото: 1MI
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 1976 г. р. Он признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2022 года осужденный сбыл за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей масло каннабиса, лицу, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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