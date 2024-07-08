Во Владивостоке осужден мужчина за покушение на сбыт наркотиков

Posted 8 июля, 04:13
Published 8 июля, 04:13
Modified 2 октября, 04:14
Updated 2 октября, 04:14
Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
В судебном заседании установлено, что в марте 2024 года осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 42 свёртка с марихуаной общей массой более 26 гр, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Луговой во Владивостоке.
С учетом позиции прокурора, суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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