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Posted 8 июля, 04:13

Published 8 июля, 04:13

Modified 2 октября, 04:14

Updated 2 октября, 04:14

Во Владивостоке осужден мужчина за покушение на сбыт наркотиков

Во Владивостоке осужден мужчина за покушение на сбыт наркотиков

8 июля 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, 2005 г. р.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

В судебном заседании установлено, что в марте 2024 года осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 42 свёртка с марихуаной общей массой более 26 гр, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Луговой во Владивостоке.

С учетом позиции прокурора, суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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