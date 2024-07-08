Во Владивостоке вынесен приговор по делу о незаконном обороте наркотиков

Posted 8 июля, 05:15
Published 8 июля, 05:15
Modified 2 октября, 04:16
Updated 2 октября, 04:16
В судебном заседании установлено, что в июне 2023 года осужденный сбыл за вознаграждение в размере 48 тыс. рублей 6 свертков с мефедроном, лицу, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.
Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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