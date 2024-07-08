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Posted 8 июля, 06:21

Published 8 июля, 06:21

Modified 2 октября, 04:24

Updated 2 октября, 04:24

Во Владивостоке женщина осуждена за убийство мужа

Во Владивостоке женщина осуждена за убийство мужа

8 июля 2024, 06:21
Фото: 1MI
С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Ленинского района г. Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, 1980 г. р. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В судебном заседании установлено, что в марте 2023 года осужденная в квартире на ул. Горной во Владивостоке в результате бытового конфликта с супругом нанесла ему удар ножом в грудь. От полученного ранения наступила смерть мужчины.

С учетом позиции прокурора, суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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