Во Владивостоке женщина осуждена за убийство мужа

Posted 8 июля, 06:21
Published 8 июля, 06:21
Modified 2 октября, 04:24
Updated 2 октября, 04:24
В судебном заседании установлено, что в марте 2023 года осужденная в квартире на ул. Горной во Владивостоке в результате бытового конфликта с супругом нанесла ему удар ножом в грудь. От полученного ранения наступила смерть мужчины.
С учетом позиции прокурора, суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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