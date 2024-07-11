По воле случая на месте жуткого ДТП в Приморье оказались медики — подробности

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В Кипарисово случилась страшная авария. Однако пострадавшим повезло, ведь спустя пару минут к месту инцидента подъехала скорая помощь, которая оказалась там совершенно случайно.