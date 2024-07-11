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Posted 11 июля, 02:39

Published 11 июля, 02:39

Modified 11 июля, 02:41

Updated 11 июля, 02:41

По воле случая на месте жуткого ДТП в Приморье оказались медики — подробности

11 июля 2024, 02:39
Сюжет
Аэропорт
В Кипарисово случилась страшная авария. Однако пострадавшим повезло, ведь спустя пару минут к месту инцидента подъехала скорая помощь, которая оказалась там совершенно случайно.

Психиатрическая бригада скорой помощи, возвращаясь с вызова из Уссурийска, помогла пострадавшим в автоаварии, сообщает пресс-служба владивостокской скорой.

В районе Кипарисово медики заметили, что на дороге случилось жуткое происшествие, — одна машина слетела с проезжей части. Специалисты оперативно начали оказывать помощь участникам ДТП, которое произошло за несколько минут до того, как подъехал служебный автомобиль.

По словам заведующего подстанцией СМП «Центральная» Антона Колчина, водитель авто, угодившего в кювет, кратковременно потерял сознание, когда ударился головой о руль. Внук автомобилиста тоже получил травмы, — мальчика затошнило. Ребенок был сильно напуган.

Персонал скорой оказал первую помощь, затем пострадавших передали коллегам из Вольно-Надеждинского.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рядом с аэропортом случилась серьезная авария в Приморском крае.

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