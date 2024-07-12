«Время пострелять»: что делать приморцам, которых задолбали на работе и дома

Posted 11 июля, 22:38
Published 11 июля, 22:38
Modified 17 октября, 03:57
Updated 17 октября, 03:57
Журналистика, знаете ли, не самая спокойная профессия. Безусловно, она не такая опасная, как, например, пожарная служба или работа на рудниках, но не без своих «ментальных неприятностей».
И нет, пожалеть нас, «писак», никто не просит, любая работа нелегка. Просто для контекста хотим поделиться, что журналисты такие же люди, как и все, и им тоже нужна разрядка: особенно, когда на календаре июль, за окном с понедельника по пятницу солнце, в выходные который месяц дожди, а отпуск…, а до отпуска, грубо говоря, дожить надо.
И что же в таких ситуациях делать? Как, и, главное, где выпустить накопившийся пар? Наш корреспондент нашёл нетривиальный способ и проверил его на себе!
***
Чуть больше двух лет назад во Владивостоке, в здании спорткомплекса «Динамо», открылся стрелковый клуб. Тогда особого значения я этому не придал, хотя сейчас понимаю, сколько эмоций потерял за этот срок, и, если честно, жалею.
Так вот. Вспомнил я о нём случайно, точнее вспомнил не я — коллега, подсказавший, что это неплохой способ «прочистить голову» на часок-другой. Им же, к слову, проверенный.
Отнёсся я к этому скептически, впрочем, как и ко всему новому, но абонемент всё же оформил.
И вот я, в назначенный день, в назначенный час, стою у входа в Fireline (так называется клуб), жду, когда передо мной распахнётся стальная (или около того) дверь. Нет, не дверь. Дверище!
Вхожу внутрь, попадаю в холл, напоминающий то ли КПП, то ли зону досмотра. Рядом с железной решёткой, перекрывающей вход в зал с администраторской стойкой, стоят стол и крепкий, серьёзного вида мужчина.
Обменявшись академическими приветствиями, я кратко объяснил, кто такой и что здесь забыл (того требуют правила клуба, кто попало внутрь попасть не сможет, безопасность всё-таки). Передав что-то по рации, в ответ страж ворот получил что-то похожее на «пш-пш» и решётчатая дверь распахнулась. Вхожу внутрь.
***
Надо сказать, Fireline не похож на тир в обычном его представлении: помещение подвального типа, стены больничного цвета и пара пузатых пенсионеров МВД, отвечающих за старое оборудование своей (ну вы сами понимаете, чем) — это всё не про него.
Внутри стильно, мебель и интерьер подобраны со вкусом, персонал вежливый, в униформе, в общем есть от обстановки какое-то послевкусие элитарности. Что, надо сказать, только возбудило во мне интерес.
Подхожу к стойке администраторов, меня встречают две прекрасные молодые дамы, с невероятной харизмы улыбкой.
Просят документы. Я протягиваю. Обязательным условием допуска к оружию, кстати, в клубе является наличие прописки, так что прежде чем приобрести абонемент загляните в паспорт. На страницы 5-11.
Заполнив документы, мне на подпись дали несколько бумаг: среди них инструктаж, который мне дополнительно любезно озвучили. Чтоб понял наверняка: так делать нельзя, а так — тем более нельзя.
Оформив всё, меня передают инструктору. Идём стрелять.
***
Оружие в последний раз я брал лет в четырнадцать, когда приговорил к казни из водного пистолета мамины клумбы. Не думал, что после этого когда-нибудь буду держать что-то похожее в руках, тем более огнестрельное. Наше оружие (журналистов, в смысле) — слово. Мы бьём им в самое сердце, иногда «отстреливаем» негодяев и негодников. Но вот я иду менять свои установки.
Заходим в галерею (так называется зал с мишенями). И, надо сказать, по пути мы прошли ещё пару решётчатых дверей, открывающихся через «пш-пш», и ещё одну-две металлических, как на входе. Серьёзные ребята, в игрульки с пистолетиками тут не играют.
На месте нас встречает ещё один инструктор. Позже к нам присоединится фотограф.
Инструктор объясняет, что мы сегодня здесь будем делать, и как. Я, само собой, задаю много вопросов про безопасность: что будет, если я не попаду в мишень и не отлетит ли пуля кому-нибудь в лоб. Меня уверяют, что всё безопасно, если, конечно, следовать обязательным правилам и инструкциям, показывают, как устроены стены и мишени. Убеждают долго, хотя я начал верить в это ещё когда увидел первую железную дверь, но спросить был обязан.
Мне проводят инструктаж. Описывать его не стану, кому нужны спойлеры?
По просьбе отдельно рассказывают про каждое оружие, из которого мы (точнее я) будем стрелять. Преимуществ у арсенала Fireline куча, но описывать их, по соображениям совести (читать — в целях соблюдения законодательства РФ) не буду. Но это и к лучшему, опять же — меньше спойлеров.
После проведения инструктажа и закрепления услышанного кротким «Понял?» — «Понял!», встаю в правильную стойку, беру в руки австрийский Glock. Прицеливаюсь. Делаю вдох. Выстрел. Второй. За ним ещё и ещё.
***
После того, как в магазине закончились патроны, я перестал обращать внимание на цель и окинул взглядом зал. Через наушники (их дают чтобы не навредить перепонкам) слышен лёгкий, приятный звон тишины. Вокруг меня густая «дымка» от пороха, оседающая, казалось, даже на зубах.
Первые секунд 20 ты находишься в какой-то непривычной эйфории. Больше не от того, что ты попробовал что-то новое, а от осознания, что ты в процессе достижения поставленной задачи — попадания прямо в цель — в мишень. Начинаешь понимать, почему некоторые люди выбирают спортивную стрельбу в качестве своего хобби, а иногда — и дела всей жизни.
***
Закончив в Fireline, я вышел на улицу. Солнце светило ярче, люди казались улыбчивее, а небо — не таким серым. Без шуток и лишнего пафоса. Голова казалась легче, мысли менее спутанными. Накопившийся за несколько долгих месяцев работы почти без выходных стресс за час стал ничем.
В арсенале Fireline около 26 видов оружия: от пистолета Макарова до «Кольта», от винтовки до карабина Сайга. За раз я попробовал пять. Осталось 21. Да, именно осталось, потому что ощущения после часа тренировки явно заставят меня прийти туда ещё раз.