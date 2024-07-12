«Время пострелять»: что делать приморцам, которых задолбали на работе и дома

Инструктор объясняет, что мы сегодня здесь будем делать, и как. Я, само собой, задаю много вопросов про безопасность: что будет, если я не попаду в мишень и не отлетит ли пуля кому-нибудь в лоб. Меня уверяют, что всё безопасно, если, конечно, следовать обязательным правилам и инструкциям, показывают, как устроены стены и мишени. Убеждают долго, хотя я начал верить в это ещё когда увидел первую железную дверь, но спросить был обязан.