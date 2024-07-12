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Posted 11 июля, 22:38

Published 11 июля, 22:38

Modified 17 октября, 03:57

Updated 17 октября, 03:57

«Время пострелять»: что делать приморцам, которых задолбали на работе и дома

«Время пострелять»: что делать приморцам, которых задолбали на работе и дома

11 июля 2024, 22:38
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Безопасность
Каждому наверняка знакомо мерзкое, противное чувство, когда всё вокруг достало: хочется выпустить пар, покричать в лесу или просто-напросто разбить пару-тройку тарелок. Но тарелки жалко, а до леса ещё нужно как-то добраться. Что же тогда делать? Рассказываем и показываем!

Журналистика, знаете ли, не самая спокойная профессия. Безусловно, она не такая опасная, как, например, пожарная служба или работа на рудниках, но не без своих «ментальных неприятностей».

И нет, пожалеть нас, «писак», никто не просит, любая работа нелегка. Просто для контекста хотим поделиться, что журналисты такие же люди, как и все, и им тоже нужна разрядка: особенно, когда на календаре июль, за окном с понедельника по пятницу солнце, в выходные который месяц дожди, а отпуск…, а до отпуска, грубо говоря, дожить надо.

И что же в таких ситуациях делать? Как, и, главное, где выпустить накопившийся пар? Наш корреспондент нашёл нетривиальный способ и проверил его на себе!

***

Чуть больше двух лет назад во Владивостоке, в здании спорткомплекса «Динамо», открылся стрелковый клуб. Тогда особого значения я этому не придал, хотя сейчас понимаю, сколько эмоций потерял за этот срок, и, если честно, жалею.

Так вот. Вспомнил я о нём случайно, точнее вспомнил не я — коллега, подсказавший, что это неплохой способ «прочистить голову» на часок-другой. Им же, к слову, проверенный.

Отнёсся я к этому скептически, впрочем, как и ко всему новому, но абонемент всё же оформил.

И вот я, в назначенный день, в назначенный час, стою у входа в Fireline (так называется клуб), жду, когда передо мной распахнётся стальная (или около того) дверь. Нет, не дверь. Дверище!

Вхожу внутрь, попадаю в холл, напоминающий то ли КПП, то ли зону досмотра. Рядом с железной решёткой, перекрывающей вход в зал с администраторской стойкой, стоят стол и крепкий, серьёзного вида мужчина.

Обменявшись академическими приветствиями, я кратко объяснил, кто такой и что здесь забыл (того требуют правила клуба, кто попало внутрь попасть не сможет, безопасность всё-таки). Передав что-то по рации, в ответ страж ворот получил что-то похожее на «пш-пш» и решётчатая дверь распахнулась. Вхожу внутрь.

***

Надо сказать, Fireline не похож на тир в обычном его представлении: помещение подвального типа, стены больничного цвета и пара пузатых пенсионеров МВД, отвечающих за старое оборудование своей (ну вы сами понимаете, чем) — это всё не про него.

Внутри стильно, мебель и интерьер подобраны со вкусом, персонал вежливый, в униформе, в общем есть от обстановки какое-то послевкусие элитарности. Что, надо сказать, только возбудило во мне интерес.

Фото: vostokmedia.com

Подхожу к стойке администраторов, меня встречают две прекрасные молодые дамы, с невероятной харизмы улыбкой.

Просят документы. Я протягиваю. Обязательным условием допуска к оружию, кстати, в клубе является наличие прописки, так что прежде чем приобрести абонемент загляните в паспорт. На страницы 5-11.

Заполнив документы, мне на подпись дали несколько бумаг: среди них инструктаж, который мне дополнительно любезно озвучили. Чтоб понял наверняка: так делать нельзя, а так — тем более нельзя.

Оформив всё, меня передают инструктору. Идём стрелять.

***

Оружие в последний раз я брал лет в четырнадцать, когда приговорил к казни из водного пистолета мамины клумбы. Не думал, что после этого когда-нибудь буду держать что-то похожее в руках, тем более огнестрельное. Наше оружие (журналистов, в смысле) — слово. Мы бьём им в самое сердце, иногда «отстреливаем» негодяев и негодников. Но вот я иду менять свои установки.

Заходим в галерею (так называется зал с мишенями). И, надо сказать, по пути мы прошли ещё пару решётчатых дверей, открывающихся через «пш-пш», и ещё одну-две металлических, как на входе. Серьёзные ребята, в игрульки с пистолетиками тут не играют.

На месте нас встречает ещё один инструктор. Позже к нам присоединится фотограф.

Фото: vostokmedia.com

Инструктор объясняет, что мы сегодня здесь будем делать, и как. Я, само собой, задаю много вопросов про безопасность: что будет, если я не попаду в мишень и не отлетит ли пуля кому-нибудь в лоб. Меня уверяют, что всё безопасно, если, конечно, следовать обязательным правилам и инструкциям, показывают, как устроены стены и мишени. Убеждают долго, хотя я начал верить в это ещё когда увидел первую железную дверь, но спросить был обязан.

Мне проводят инструктаж. Описывать его не стану, кому нужны спойлеры?

Фото: vostokmedia.com

По просьбе отдельно рассказывают про каждое оружие, из которого мы (точнее я) будем стрелять. Преимуществ у арсенала Fireline куча, но описывать их, по соображениям совести (читать — в целях соблюдения законодательства РФ) не буду. Но это и к лучшему, опять же — меньше спойлеров.

После проведения инструктажа и закрепления услышанного кротким «Понял?» — «Понял!», встаю в правильную стойку, беру в руки австрийский Glock. Прицеливаюсь. Делаю вдох. Выстрел. Второй. За ним ещё и ещё.

***

После того, как в магазине закончились патроны, я перестал обращать внимание на цель и окинул взглядом зал. Через наушники (их дают чтобы не навредить перепонкам) слышен лёгкий, приятный звон тишины. Вокруг меня густая «дымка» от пороха, оседающая, казалось, даже на зубах.

Фото: vostokmedia.com

Первые секунд 20 ты находишься в какой-то непривычной эйфории. Больше не от того, что ты попробовал что-то новое, а от осознания, что ты в процессе достижения поставленной задачи — попадания прямо в цель — в мишень. Начинаешь понимать, почему некоторые люди выбирают спортивную стрельбу в качестве своего хобби, а иногда — и дела всей жизни.

***

Закончив в Fireline, я вышел на улицу. Солнце светило ярче, люди казались улыбчивее, а небо — не таким серым. Без шуток и лишнего пафоса. Голова казалась легче, мысли менее спутанными. Накопившийся за несколько долгих месяцев работы почти без выходных стресс за час стал ничем.

В арсенале Fireline около 26 видов оружия: от пистолета Макарова до «Кольта», от винтовки до карабина Сайга. За раз я попробовал пять. Осталось 21. Да, именно осталось, потому что ощущения после часа тренировки явно заставят меня прийти туда ещё раз.

#Спецпроекты#Безопасность#Владивосток#Оружие#Отдых#Спорткомплекс#Пистолет#Приморский край#Стресс#Стрельба#Приморье
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