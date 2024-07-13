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Posted 13 июля, 02:30

Published 13 июля, 02:30

Modified 13 июля, 02:32

Updated 13 июля, 02:32

Вооруженная банда пыталась с боем прорваться в ночной клуб в Приморье

Вооруженная банда пыталась с боем прорваться в ночной клуб в Приморье

13 июля 2024, 02:30
Сюжет
Полиция
Конфликт в заведении общепита перерос в драку. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю начали проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из заведений общепита в поселке Андреевка Хасанского района.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские проводят осмотр территории и опрашивают очевидцев случившегося.

По предварительным данным, конфликт, возникший между посетителями и сотрудниками ночного клуба, перерос в драку. На данный момент информация о пострадавших, обращавшихся за медицинской помощью, отсутствует.

Полиция устанавливает личности и местонахождение участников инцидента. Назначено проведение ряда исследований. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.

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