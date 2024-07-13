Вооруженная банда пыталась с боем прорваться в ночной клуб в Приморье

Сюжет Полиция

Конфликт в заведении общепита перерос в драку. Сотрудники УМВД России по Приморскому краю начали проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из заведений общепита в поселке Андреевка Хасанского района.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские проводят осмотр территории и опрашивают очевидцев случившегося. По предварительным данным, конфликт, возникший между посетителями и сотрудниками ночного клуба, перерос в драку. На данный момент информация о пострадавших, обращавшихся за медицинской помощью, отсутствует. Полиция устанавливает личности и местонахождение участников инцидента. Назначено проведение ряда исследований. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством. Банда подростков совершила «налет» на гостиницу во Владивостоке Узнать подробнее