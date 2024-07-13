Вооруженная банда пыталась с боем прорваться в ночной клуб в Приморье

Posted 13 июля, 02:30
Published 13 июля, 02:30
Modified 13 июля, 02:32
Updated 13 июля, 02:32
На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские проводят осмотр территории и опрашивают очевидцев случившегося.
По предварительным данным, конфликт, возникший между посетителями и сотрудниками ночного клуба, перерос в драку. На данный момент информация о пострадавших, обращавшихся за медицинской помощью, отсутствует.
Полиция устанавливает личности и местонахождение участников инцидента. Назначено проведение ряда исследований. По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.