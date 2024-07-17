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Posted 17 июля, 11:14

Published 17 июля, 11:14

Modified 18 июля, 01:25

Updated 18 июля, 01:25

Картина дня в Приморье: «смерть» японцев, встреча с акулами и курс на Восток

Картина дня в Приморье: «смерть» японцев, встреча с акулами и курс на Восток

17 июля 2024, 11:14
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

«Японцев» ждет погибель из-за новых правил?

Жители Приморья надеялись, что этого не случится. Но, увы! Минпромторг РФ уже разработал и выдвинул документ, который поспособствует увеличению утильсбора на 70-85% уже этой осенью.

Новый законопроект, повышающий ставку утильсбора на иномарки, грозит значительным подорожанием автомобилей. Какие машины резко вырастут в цене, как эти ужесточения скажутся на жителях Приморья и почему для китайского автопрома это «билет» на российский рынок — поясняют эксперты.

Это конец: новые правила ввоза оставят приморцев без автомобилей?
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Что «китайцу» хорошо, то «японцу» смерть: кто выиграет от роста ставок утильсбора?
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Какие акулы живут в Японском море?

Жители Приморья стали все чаще сталкиваться с акулами. Какие виды этих морских хищников можно встретить и опасны ли они — читайте в материале «Восток-Медиа».

Отгрызет руку по локоть: каких акул можно встретить в водах Приморья?
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Курс на Восток

Новые решения, развитие партнерских отношений, расширение географии сотрудничества — все это возможности, которые дает региону ВЭФ и которые способствуют укреплению статуса Приморья, как главного форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Курс на Восток: Восточный экономический форум приобретает новое значение для Приморья
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