Картина дня в Приморье: «смерть» японцев, встреча с акулами и курс на Восток

Posted 17 июля, 11:14
Published 17 июля, 11:14
Modified 18 июля, 01:25
Updated 18 июля, 01:25
«Японцев» ждет погибель из-за новых правил?
Жители Приморья надеялись, что этого не случится. Но, увы! Минпромторг РФ уже разработал и выдвинул документ, который поспособствует увеличению утильсбора на 70-85% уже этой осенью.
Новый законопроект, повышающий ставку утильсбора на иномарки, грозит значительным подорожанием автомобилей. Какие машины резко вырастут в цене, как эти ужесточения скажутся на жителях Приморья и почему для китайского автопрома это «билет» на российский рынок — поясняют эксперты.
Какие акулы живут в Японском море?
Жители Приморья стали все чаще сталкиваться с акулами. Какие виды этих морских хищников можно встретить и опасны ли они — читайте в материале «Восток-Медиа».
Курс на Восток
Новые решения, развитие партнерских отношений, расширение географии сотрудничества — все это возможности, которые дает региону ВЭФ и которые способствуют укреплению статуса Приморья, как главного форпоста России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.