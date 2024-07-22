vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 июля, 06:00

Published 22 июля, 06:00

Modified 19 августа, 11:26

Updated 19 августа, 11:26

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

СОГАЗ расширил контактный центр в Самаре для поддержки клиентов по всей стране

22 июля 2024, 06:00
Фото: СОГАЗ
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8K4iZR
В Самаре открылась новая площадка контактного центра СОГАЗа для обработки обращений клиентов по различным вопросам, включая консультации операторов с медицинским образованием по ДМС.

Новый офис расположен в историческом центре Самары на ул. Садовая, 177 в современном светлом деловом пространстве, где созданы все условия для комфортной работы. В новом контактном центре 200 рабочих мест.

Ежедневно в СОГАЗ поступает до 30 тыс. звонков со всей России. При этом среднее время ответа на звонок не превышает 1 минуты.

«Мы постоянно работаем над повышением качества услуг, поэтому развитие клиентской поддержки — приоритет для компании. Расширение нашего контакт-центра в Самаре обеспечит город новыми рабочими местами, преимущественно в медицинской сфере, и позволит СОГАЗу продолжать повышать эффективность взаимодействия с клиентами», — отметила заместитель председателя правления СОГАЗа Татьяна Тамгина на открытии центра.

Подпишитесь
Популярное