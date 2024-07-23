vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля, 06:00

Published 23 июля, 06:00

Modified 30 июля, 10:41

Updated 30 июля, 10:41

СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда, который попал в аварию в Коми

СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда, который попал в аварию в Коми

23 июля 2024, 06:00
Фото: СОГАЗ.
Реклама. АО «СОГАЗ», ИНН 7731451749. erid: LjN8KMBA3
СОГАЗ осуществляет выплаты пассажирам поезда № 511 Воркута — Новороссийск, который 26 июня 2024 года сошел с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. По состоянию на 15 июля заявлено 66 убытков, по 44 из них уже сделаны выплаты.

Общий объем выплат пассажирам и их родственникам, по предварительной оценке, составит более 7 млн. руб.

Заявления от пассажиров по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика урегулируются в приоритетном порядке, СОГАЗ оказывает содействие в подготовке пакета документов пострадавшим и родственникам погибших.

Пассажиры, оформившие полисы комплексного страхования пассажиров, получают также дополнительные выплаты по страховому событию.

Кроме того, СОГАЗ обеспечит выплату АО «ФПК» за пострадавшие в аварии вагоны подвижного состава. Также страхованием от несчастного случая и ДМС обеспечены все работники компании, пострадавшие во время аварии.

Урегулирование страхового события осуществляется в упрощенном режиме. Для получения выплаты пассажирам достаточно направить заполненное заявление и документы, подтверждающие причиненный вред. Все документы, подтверждающие обстоятельства страхового события СОГАЗ получил напрямую от перевозчика.

СОГАЗ продолжает принимать заявления от пострадавших. Обратиться за страховыми выплатами можно и после завершения лечения.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика