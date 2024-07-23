Таёжный мёд — изюминка Приморья: глава края заявил о восстановлении пчеловодства

Posted 23 июля, 02:47
Published 23 июля, 02:47
Modified 15 октября, 07:21
Updated 15 октября, 07:21
Когда-то приморский мёд был уникальной особенностью края, баночку бархатного, например, мёда увозили с собой гости Приморья. Сегодня пришла пора восстанавливать пчеловодство в крае. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Глава региона чётко обозначил: Приморский край имеет уникальную возможность стать поставщиком экологически чистого таёжного мёда — как на внутренний рынок ДФО, края и России, так и на внешний. Мёд может и должен стать визитной карточкой края, если не возглавить, то войти в первую десятку основных экспортных продуктов региона.
Приезжающие в Приморье туристы из АТР, особенно из КНР, везут с собой на родину российский мёд, а должны — именно приморский. Восстановление пчеловодства в крае является стратегической задачей для правительства региона, подчеркнул Олег Кожемяко на совещании с руководителями районов и муниципалитетов Приморья.
— Сейчас в крае идет липовый медосбор. Приморский таёжный мёд долен быть представлен в достаточном количестве на местном рынке, нужно выставлять продукцию на биржу, экспортировать мед в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Олег Кожемяко.
Уже в конце недели, 27 июля, в Уссурийске пройдёт праздник первого меда (0+). Гостям праздника предложат и продегустировать мёд свежего сбора, и купить на зиму эту сокровищницу микроэлементов, минералов, витаминов. Также состоятся конкурсы и будет представлена культурная программа.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Приморья поддерживает развитие территориальных самоуправлений.