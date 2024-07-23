Таёжный мёд — изюминка Приморья: глава края заявил о восстановлении пчеловодства

Губернатор Приморского края заявил о важности восстановления пчеловодства

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Приморский край с его уникальной тайгой, эндемиками, дикоросами; с его цветущими полями, часто окружёнными лесом, должен стать одним из главных медоносных регионов ДФО. Для этого у него есть все необходимое — оно подарено самой природой. Человеку осталось только разумно воспользоваться.

Когда-то приморский мёд был уникальной особенностью края, баночку бархатного, например, мёда увозили с собой гости Приморья. Сегодня пришла пора восстанавливать пчеловодство в крае. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона чётко обозначил: Приморский край имеет уникальную возможность стать поставщиком экологически чистого таёжного мёда — как на внутренний рынок ДФО, края и России, так и на внешний. Мёд может и должен стать визитной карточкой края, если не возглавить, то войти в первую десятку основных экспортных продуктов региона. Приезжающие в Приморье туристы из АТР, особенно из КНР, везут с собой на родину российский мёд, а должны — именно приморский. Восстановление пчеловодства в крае является стратегической задачей для правительства региона, подчеркнул Олег Кожемяко на совещании с руководителями районов и муниципалитетов Приморья. — Сейчас в крае идет липовый медосбор. Приморский таёжный мёд долен быть представлен в достаточном количестве на местном рынке, нужно выставлять продукцию на биржу, экспортировать мед в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — подчеркнул Олег Кожемяко. Уже в конце недели, 27 июля, в Уссурийске пройдёт праздник первого меда (0+). Гостям праздника предложат и продегустировать мёд свежего сбора, и купить на зиму эту сокровищницу микроэлементов, минералов, витаминов. Также состоятся конкурсы и будет представлена культурная программа. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Приморья поддерживает развитие территориальных самоуправлений. ТОСы в Приморье бьют рекорды: 345 победителей грантового конкурса реализуют проекты Узнать подробнее