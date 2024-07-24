Парламент Приморья рассмотрел законы в поддержку участников СВО

Posted 24 июля, 02:11
Published 24 июля, 02:11
Modified 31 июля, 12:43
Updated 31 июля, 12:43
На июльском заседании Законодательного Собрания края депутаты в трех чтениях внесли изменения в статью 10 регионального закона о регулировании земельных отношений. Теперь в число участников СВО, которым в льготном порядке может быть выделен земельный участок, включены представители добровольческих формирований Росгвардии, удостоенные звания Героя Российской Федерации либо награжденные орденами за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. Получить землю без торгов в собственность они смогут для ведения садоводства, огородничества, животноводства или личного подсобного хозяйства.
Как напомнил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко, в настоящее время воспользоваться такой мерой социальной поддержки могут особо отличившиеся во время боевых действий военнослужащие, росгвардейцы и добровольцы Минобороны, а также члены семей погибших участников спецоперации. Принятие поправок позволит обеспечить равные социальные гарантии для граждан, принимавших участие в СВО.
Также на очередной сессии приморский парламент в первом чтении поддержал инициативу главы региона, предусматривающую внесение изменений в статью 3 краевого закона о санаторно-курортном лечении отдельных категорий граждан и направленную на обеспечение социальных гарантий участникам спецоперации, получившим ранение. Поправками предлагается продлить до 31 декабря 2026 года период, в течение которого указанные лица могут обратиться за предоставлением сертификата на санаторно-курортное лечение.
Напомним, что право пройти лечение в приморских санаториях предоставлено военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и добровольцам, ставшим инвалидами I или II группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Сертификат на санаторно-курортное лечение они могут получить раз в три года, обратившись в МФЦ по месту жительства.