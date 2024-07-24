Парламент Приморья рассмотрел законы в поддержку участников СВО

Напомним, что право пройти лечение в приморских санаториях предоставлено военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств и добровольцам, ставшим инвалидами I или II группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Сертификат на санаторно-курортное лечение они могут получить раз в три года, обратившись в МФЦ по месту жительства.