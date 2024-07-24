Прокуратура направила в суд дело о разбое на магазин во Владивостоке

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в июле 2024 года он совершил нападение на продуктовый магазин на ул. Нейбута во Владивостоке, где произвел несколько выстрелов из страйкбольного автомата и угрожая насилием женщине-продавцу похитил бутылку пива.