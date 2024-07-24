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Posted 24 июля, 04:31

Published 24 июля, 04:31

Modified 2 октября, 05:46

Updated 2 октября, 05:46

Прокуратура направила в суд дело о разбое на магазин во Владивостоке

Прокуратура направила в суд дело о разбое на магазин во Владивостоке

24 июля 2024, 04:31
Фото: 1MI
Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего ранее судимого жителя Шкотовского района. Он обвиняется по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в июле 2024 года он совершил нападение на продуктовый магазин на ул. Нейбута во Владивостоке, где произвел несколько выстрелов из страйкбольного автомата и угрожая насилием женщине-продавцу похитил бутылку пива.

Ранее в отношении фигуранта, с учетом позиции прокурора, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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