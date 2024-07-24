Во Владивостоке осужден мужчина за кражу телефонов из авто и денег с карты

Posted 24 июля, 06:47
Published 24 июля, 06:47
Modified 2 октября, 05:54
Updated 2 октября, 05:54
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе совершенная с банковского счета).
В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года осужденный около дома на ул. Шилкинской во Владивостоке, воспользовавшись открытым окном автомобиля и отсутствием его владельца, похитил 2 сотовых телефона Samsung на общую сумму свыше 30 тыс. рублей, а затем, используя сим-карту похищенного телефона через мобильный банк перевел на свой счет более 7 тыс. рублей.
С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 5 лет 9 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
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