Во Владивостоке осужден мужчина за кражу телефонов из авто и денег с карты

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года осужденный около дома на ул. Шилкинской во Владивостоке, воспользовавшись открытым окном автомобиля и отсутствием его владельца, похитил 2 сотовых телефона Samsung на общую сумму свыше 30 тыс. рублей, а затем, используя сим-карту похищенного телефона через мобильный банк перевел на свой счет более 7 тыс. рублей.