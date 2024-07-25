Чертова дюжина фальшивок: в Приморском крае выявлены поддельные купюры в пять тысяч

Posted 25 июля, 06:04
Published 25 июля, 06:04
Modified 25 июля, 06:06
Updated 25 июля, 06:06
В пресс-службе Дальневосточного управления Центрального банка Российской Федерации сообщили: за вышеназванный срок кассиры банков в Приморье обнаружили девять фальшивых купюр номиналом 5000 рублей и по одной фальшивке номиналом в 2000, 1000, 100 и 50 рублей.
— Отметим, что количество выявляемых подделок — по сравнению с тем же периодом 2023 года — снизилось на четверть, — отметили в пресс-службе ведомства. — В целом же по ДФО в минувшем квартале были выявлены 32 поддельные банкноты Банка России. Почти треть из них — пятитысячные купюры.
Причина снижения количества фальшивых купюр, считают в ведомстве, — в первую очередь в росте доли безналичных расчетов.
— Также следует отметить совершенствование защитных технологий, которые делают российские деньги более защищенными от подделок, — отметила заместитель начальника управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Чернова.
Также в банковской системе Дальнего Востока в II квартале 2024 года были обнаружены три фальшивые стодолларовые банкноты США, одна из них — в Приморье.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как житель Приморья «сходил за хлебушком» с фальшивой купюрой.