Чертова дюжина фальшивок: в Приморском крае выявлены поддельные купюры в пять тысяч

В пресс-службе Дальневосточного управления Центрального банка Российской Федерации сообщили: за вышеназванный срок кассиры банков в Приморье обнаружили девять фальшивых купюр номиналом 5000 рублей и по одной фальшивке номиналом в 2000, 1000, 100 и 50 рублей.