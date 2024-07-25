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Posted 25 июля, 06:04

Published 25 июля, 06:04

Modified 25 июля, 06:06

Updated 25 июля, 06:06

Банк России выявил в Приморском крае поддельные купюры разного номинала

Чертова дюжина фальшивок: в Приморском крае выявлены поддельные купюры в пять тысяч

25 июля 2024, 06:04
Фото: 1MI.

Банк России выявил в Приморском крае поддельные купюры разного номинала

Сюжет
Деньги
Второй квартал 2024 года принёс небольшой, но весомый «улов» сотрудникам Банка России. В Приморском крае было выявлено 13 поддельных банкнот разного номинала.

В пресс-службе Дальневосточного управления Центрального банка Российской Федерации сообщили: за вышеназванный срок кассиры банков в Приморье обнаружили девять фальшивых купюр номиналом 5000 рублей и по одной фальшивке номиналом в 2000, 1000, 100 и 50 рублей.

— Отметим, что количество выявляемых подделок — по сравнению с тем же периодом 2023 года — снизилось на четверть, — отметили в пресс-службе ведомства. — В целом же по ДФО в минувшем квартале были выявлены 32 поддельные банкноты Банка России. Почти треть из них — пятитысячные купюры.

Причина снижения количества фальшивых купюр, считают в ведомстве, — в первую очередь в росте доли безналичных расчетов.

— Также следует отметить совершенствование защитных технологий, которые делают российские деньги более защищенными от подделок, — отметила заместитель начальника управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Наталья Чернова.

Также в банковской системе Дальнего Востока в II квартале 2024 года были обнаружены три фальшивые стодолларовые банкноты США, одна из них — в Приморье.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как житель Приморья «сходил за хлебушком» с фальшивой купюрой.

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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#США#Деньги#Банк России#Фальшивые купюры#Приморский край#Происшествия
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